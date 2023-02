Maurizio Costanzo, commozione al secondo giorno di camera ardente

Secondo giorno oggi di camera ardente per Maurizio Costanzo. A Roma presente anche la premier Meloni, mentre i fan chiedono selfie a Maria De Filippi.

Commozione anche al secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo. Nella giornata di oggi, 26 febbraio, presente anche la premier Giorgia Meloni, il musicista Demo Morselli e altri esponenti della politica, dopo la visita di ieri di Giuseppe Conte. Critiche per i fan che, avvicinatasi a Maria De Filippi, le hanno chiesto un selfie.

Maurizio Costanzo, il secondo giorno di camera ardente: presente Giorgia Meloni

E’ il secondo giorno di camera ardente per Maurizio Costanzo, il cui feretro in Campidoglio è stato raggiunto da tantissimi cittadini e celebrità. Tanti gli esponenti anche della politica, da Giuseppe Conte, arrivato nella giornata di ieri 25 febbraio, a Gianni Letta, fino al premier Giorgia Meloni. Ad accogliere amici e visitatori, romani e romane giunti alla camera ardente per rendere omaggio alla leggenda del nostro giornalismo e della nostra tv, Maria De Filippi seduta accanto al figlio Gabriele.

I funerali dello showman si terranno domani, lunedì 27 febbraio e saranno trasmessi in diretta sia su Rai 2 che su Canale 5. Sono state centinaia in questi due giorni le persone giunte per rendere omaggio a Costanzo, scomparso all’età di 84 anni, lasciatosi dietro 40 anni di Maurizio Costanzo Show e una lunghissima carriera nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.

Ieri tante le celebrità, gli amici di Costanzo, da Lino Banfi a Valerio Mastrandrea che ha posato una rosa bianca sulla bara, e ancora Valeria Marini e Mara Venier. Un Pierluigi Diaco in lacrime si è avvicinato al feretro, insieme ai fratelli Fiorello Beppe e Rosario che hanno raggiunto e consolato Maria De Filippi.

Nella giornata di oggi anche Demo Morselli, musicista noto per le sue apparizioni in tv. Giorgia Meloni nel dare il suo saluto al giornalista ha parlato dell’eredita che lascia un grande del giornalismo “capace di dialogare con tutti, capire la dimensione umana”. “Era un uomo con le sue idee ma capisce di capire tutti, non ce ne sono moltissimi. Era anche un grande scopritore di talenti – continua la premier – piaceva cercare di capire anche cosa potesse dire chi non aveva ancora grandi responsabilità”.

I fan chiedono un selfie a Maria De Filippi alla camera ardente

Ma piovono anche critiche in questo momento per un paio di fan, che come si vede in alcuni scatti provenienti dalla camera ardente, avrebbero chiesto a Maria De Filippi di scattare una foto. Un gesto denunciato da tanti sul web, nonostante la vedova non si sia ritirata dalla richiesta della fan.

Questa tizia stamattina si è alzata, si è vestita e ha ritenuto una buona idea andare a farsi il selfie con una donna a cui è appena morto il marito.

Ma mica il gesto è osceno, ma averlo solo pensato. pic.twitter.com/4kRyBlapWP — Non sono Cinzia (@Iosonolagomma) February 26, 2023

Un episodio già raccontato da altri personaggi famosi, come Jerry Scotti durante una recente comparsa nel podcast di Fedez, Muschio Selvaggio, e Carlo Verdone, che avevano detto di essere stati fermati da alcuni fan per scattare una foto o per un autografo nel momento del lutto durante i funerali e le camere ardenti.

“In Italia non si ha nemmeno un minimo di rispetto per chi è morto” si legge sui social. Gesto condannato, quello di disturbare in un momento così delicato, dalla maggior parte degli utenti.