“È successo due ore prima di morire…”, Maurizio Costanzo: sbuca l’inaspettato retroscena

L’inaspettato retroscena che riguarda Maurizio Costanzo ed è accaduto a poche ore dalla sua morte: nessuno se lo aspettava.

Il 24 febbraio 2023 si è spento Maurizio Costanzo, improvvisamente e senza che nessuno potesse sospettarlo. Nonostante – secondo le varie notizie che emergono – fosse ricoverato da qualche tempo in una clinica, le sue condizioni sembravano essere normali e non destavano alcuna preoccupazione.

Eppure, ad un certo punto il giornalista e autore ha detto addio al pubblico che lo amava indistintamente così come i suoi colleghi. In queste ore è emerso un retroscena inaspettato ed è accaduto solo due ore prima della morte.

Maurizio Costanzo, il lungo addio dei familiari e colleghi

Sono tantissime le persone che stanno omaggiando Maurizio Costanzo con un ultimo saluto, alla camera ardente della sala Protomoteca in Campidoglio. Maria De Filippi è arrivata insieme al figlio Gabriele e si sono seduti in prima fila, senza dare nell’occhio e salutando tutti coloro che hanno voluto dare loro un abbraccio.

Da Mara Venier a Fiorello, sino a Valerio Mastrandrea passando per Lino Banfi e tantissimi altri amici ancora. Tra gli esponenti politici è arrivata la premier Meloni e il Sindaco di Roma Roberto Gualteri: un lungo saluto prima dell’ultimo addio con i funerali di lunedì 27 febbraio.

Lo ricordano tutti come un uomo dotato di grande intelligenza e ironia, capace di cogliere il meglio di ogni persona e fare in modo che uscisse fuori. Ha scoperto molti talenti e ha dato spazio a personaggi di ogni tipo, senza distinzioni o pregiudizio alcuno. I telespettatori oggi hanno una eredità lasciata dal giornalista che non si dimenticherà mai con il tempo, perché ha lasciato il segno in TV e non solo.

Un uomo amato da tutti, omaggiato e ricordato in ogni modo possibile: ha scritto una parte della storia televisiva e i suoi insegnamenti resteranno indelebili nel tempo.

Il retroscena su Costanzo prima della morte

TV Talk in onda su Rai 3 ha voluto omaggiare Maurizio Costanzo, così come hanno voluto fare tantissime trasmissioni Rai e Mediaset. Francesco Specchia è intervenuto per raccontare un retroscena inaspettato e che nessuno poteva conoscere:

“Fino a due ore prima di morire ha mandato la sua rubrica televisiva a Libero, quindi vi dico fino all’ultimo momento, fino all’ultimo respiro”

Specchia ha poi aggiunto che Costanzo sia stato il vero genio polifonico della cultura italiana, non solo della TV. Un uomo che ha spaziato in ogni campo possibile e faceva tante cose insieme e le faceva anche bene.

Massimo Bernardini, il conduttore di TV Talk ha voluto rivolgere un commovente saluto al giornalista ricordandolo come un grande e colui che ha tenuto sempre in auge il talk italiano senza annoiare o illudere.

Nel ricordare, inoltre, che sino all’ultimo ha svolto il suo lavoro con passione e grande rispetto per il prossimo, la trasmissione si è unita in un lungo applauso e un abbraccio a Maria De Filippi.