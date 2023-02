Se possiedi ancora un Nokia 3310 considerati fortunato: quanto vale oggi

Quali sono le caratteristiche del celebre Nokia 3310 ed ecco perché oggi potrebbe valere una fortuna. Ti sveliamo quanto vale.

Ecco quanto vale un Nokia 3310 e chi sono i fortunati che possono guadagnarci di più.

Il successo del Nokia 3310

Il Nokia 3310 è un classico telefono cellulare lanciato per la prima volta nel 2000 dalla Nokia Corporation, una delle più grandi aziende di tecnologia del mondo. Il telefono ha riscosso un grande successo in tutto il mondo grazie alla sua affidabilità e alla durata della batteria.

Il Nokia 3310 è stato progettato per durare, con una struttura resistente e una batteria che poteva durare fino a diverse settimane con un uso regolare. Inoltre, il telefono era facile da usare e comprendeva una serie di funzioni essenziali, tra cui chiamate, messaggi di testo e un orologio.

Il Nokia 3310 è stato anche uno dei primi telefoni cellulari a includere un gioco integrato, il famoso Snake, che ha catturato l’immaginazione di molti utenti e ha contribuito al successo del telefono. Il Nokia 3310 è diventato così iconico che nel 2017 Nokia ha lanciato una nuova versione aggiornata del telefono, con alcune nuove funzionalità e un design più moderno.

La nuova versione del Nokia 3310 include un display a colori, una fotocamera, una radio FM e un lettore musicale. Inoltre, il telefono include anche una versione aggiornata di Snake, che è diventato ancora più popolare tra i fan del gioco.

Il Nokia 3310 ha rappresentato una pietra miliare nella storia dei telefoni cellulari e ha contribuito a plasmare l’industria della telefonia mobile come la conosciamo oggi. Sebbene sia diventato un po’ obsoleto rispetto ai telefoni cellulari moderni, il Nokia 3310 continua ad essere amato da molti utenti per la sua affidabilità e per il fascino nostalgico che rappresenta.

Ecco quanto potrebbe valere oggi

Chiunque di noi ha tenuto tra le mani almeno una volta nella vita un Nokia 3310. Oggi, dopo ben 23 anni di distanza dal suo ingresso nel mercato, sicuramente è considerato un pezzo da collezione. Sono davvero in pochi, infatti, a continuare a usarlo per telefonare.

Oggi, le persone lo conservano come fosse un cimelio. Non tutti lo sanno, ma nel caso in cui foste ancora in possesso del telefono in questione, questo potrebbe valere fino a 40 euro se fosse usato.

Se invece il modello in questione è ancora inutilizzato e addirittura dotato della scatola originale, il suo valore potrebbe lievitare e raggiungere anche i 300 euro.

Se volete guadagnare questi 300 euro, che aspettate a venderlo? Se, invece, volete vedere se il suo valore lieviterà, cosa molto prevedibile, non vi resta che continuare a conservarlo e a custodirlo in attesa che aumenti il suo costo.