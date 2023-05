Maturità 2023, le ipotesi degli studenti sulle tracce per la prova di italiano

By

A breve avrà inizio la maturità 2023. Forse una delle più attese perché è la prima maturità, dopo anni, in cui si trona alla normalità dopo il Covid19.

Per questo, numerosi studenti hanno cominciato a fare ipotesi sui possibili argomenti delle prove, a partire da quella di italiano.

Le ipotesi sulla prova di italiano

La maturità è orami alle porte e tra emozione e quel pizzico di ansia gli alunni iniziano a fare pronostici sui possibili autori e temi della prima prova, ossia quella di italiano, programmata per il 21 giugno.

Secondo il sondaggio pubblicato da Skuola.net, gli autori maggiormente aspettati dagli studenti sono Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello, seguiti poi da Alessandro Manzoni e Giovanni Verga.

Tra i poeti maggiormente gettonati vi è la triade composta da Leopardi, Pascoli e Ungaretti.

Ma non solo, molti studenti hanno ipotizzato anche i possibili argomenti del tema storico, a partire da alcuni importanti anniversari che si celebrano quest’anno: come gli 80 anni dalla caduta del Fascismo, 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione italiana o anche 50 anni dalla morte di Picasso.

Tra i temi di attualità vi sarà senza dubbio, secondo i sondaggi, quello della guerra in Ucraina o anche tutto il dibattito nato sull’intelligenza artificiale Chat Gpt.

O ancora la morte di Elisabetta II, con possibili riferimenti al lungo periodo in cui ha regnato e l’incoronazione di Carlo III.

Le modalità di svolgimento dell’esame di maturità 2023

La maturità è uno degli eventi determinanti la vita di ognuno di noi. Essa rappresenta il primo vero passo verso il mondo degli adulti e il termine del percorso scolastico.

Per questo è un evento che non si dimentica facilmente. La maturità 2023 sarà, in realtà, ancora più sentita, questo perché dopo anni di restrizioni e modalità alternative a causa del Covid19, ritorna tutto alla normalità.

Dunque le prove saranno svolte interamente all’interno delle aule, in presenza dei docenti del corso e anche dei commissari esterni.

La prima prova di italiano inizierà il 21 giugno 2023 alle 8:30. A seguire la seconda prova scritta, la quale si terrà sulle materie di indirizzo e infine il colloquio orale che comprenderà anche il PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e l’educazione civica.

A pochi giorni dall’inizio dell’esame, gli studenti non sono più nella pelle, ansiosi di scoprire su cosa verteranno le prove.