Chat vocali e videochiamate, le novità in arrivo su Twitter

Twitter ha annunciato che, presto, introdurrà videochiamate senza numero telefonico e chat vocali. Un’emulazione di WhatsApp?

Twitter si sta preparando a lanciare una serie di nuove funzionalità, tra cui le tanto attese videochiamate e chat vocali. Queste novità promettono di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono sulla piattaforma dei 280 caratteri, offrendo un’esperienza più completa e immediata per mantenere i contatti con amici, familiari e colleghi.

Twitter annuncia l’arrivo di videochiamate e chat vocali

Twitter ha annunciato di voler introdurre videochiamate e chat vocali sulla propria piattaforma social. Questa mossa rappresenta un importante passo avanti per Twitter, che si è sempre concentrata maggiormente sul testo rispetto alle immagini o ai contenuti audiovisivi.

L’idea di integrare queste funzionalità in Twitter non è nuova: già nel 2020, la società aveva lanciato una versione beta delle videochiamate all’interno dell’app mobile. Tuttavia, l’estensione delle nuove funzioni a tutti gli utenti sembra essere imminente.

La novità è stata accolta positivamente dalla community, soprattutto considerando il crescente utilizzo degli strumenti multimediali durante la pandemia da Covid-19.

La possibilità di effettuare videochiamate e chat vocali direttamente su Twitter può rivelarsi molto utile per chi vuole evitare il download di app dedicate o diversificare le proprie fonti di comunicazione online.

Resta da vedere come sarà implementata questa nuova caratteristica e quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza degli utenti: sebbene siano ancora pochi i dettagli a riguardo, possiamo aspettarci ulteriori informazioni nei prossimi mesi.

La piattaforma di microblogging vuole fare concorrenza a WhatsApp?

Twitter vuole fare concorrenza a WhatsApp? Sembra proprio di sì, dal momento che il social media ha annunciato l’introduzione delle videochiamate e delle chat vocali. Questo è un passo importante per Twitter, che finora si è concentrato principalmente sulla condivisione di brevi messaggi di testo.

La novità rappresenta una grande opportunità per gli utenti di Twitter, poiché potranno ora comunicare in modo più immediato ed effettivo con i propri follower.

Le videochiamate e le chat vocali potrebbero essere particolarmente utili per le aziende che vogliono offrire un servizio clienti più personalizzato ai loro clienti tramite la piattaforma.

Tuttavia, non tutti sono entusiasti della novità. Alcuni utenti temono che l’introduzione delle videochiamate e delle chat vocali possa portare alla proliferazione di spam e molestie online su Twitter. È, quindi, fondamentale che il social network adotti misure efficaci contro questi comportamenti indesiderati.

In ogni caso, l’introduzione delle videochiamate e delle chat vocali segna una nuova era per Twitter come piattaforma di comunicazione completa e versatile. Resta da vedere come gli utenti reagiranno alla novità e quali saranno i suoi effetti sul mondo del social media marketing.

Quali social network offrono videochiamate e chat vocali

Videochiamate e chat vocali sono diventati strumenti essenziali per comunicare a distanza. Molti social network hanno introdotto queste funzioni per soddisfare le esigenze dei loro utenti, permettendo loro di parlare con amici e familiari in modo più naturale.

Tra i principali social network che offrono la possibilità di effettuare videochiamate e chat vocali troviamo Facebook Messenger, WhatsApp e Skype. Ognuno di questi servizi ha milioni di utenti in tutto il mondo ed è disponibile su tutte le piattaforme: dal PC ai dispositivi mobili.

Facebook Messenger è uno dei social network più utilizzati al mondo. L’applicazione offre diverse opzioni tra cui la messaggistica istantanea, l’invio di foto/video/audio, chiamate audio/video e tanto altro ancora.

WhatsApp rappresenta un’altra soluzione popolare per comunicare a distanza attraverso la voce o il video. Questa app è stata acquisita da Facebook nel 2014 ed oggi conta oltre 2 miliardi di utenti attivi ogni mese.

Infine c’è Skype, una delle prime applicazioni ad aver reso possibile le chiamate VoIP (Voice over Internet Protocol) sul computer. Nel corso degli anni questa piattaforma si è evoluta notevolmente: ora supporta anche le videochiamate.

Ci sono molte opzioni tra cui scegliere se volete fare una videochiamata o usare la chat vocale sui social network, dunque, tra cui anche diverse app come Viber ma anche lo stesso Telegram.

Elon Musk, stretta sugli account inattivi: saranno cancellati

Elon Musk, il noto imprenditore e CEO di Tesla e SpaceX, ha preso una decisione che potrebbe interessare molti utenti Twitter. Infatti, attraverso un tweet pubblicato nei giorni scorsi, ha annunciato che avrebbe proceduto alla cancellazione degli account inattivi sulla piattaforma.

La mossa non è stata ben vista da tutti i suoi follower: alcuni hanno espresso preoccupazione per la perdita di accesso ai vecchi post o alle informazioni importanti presenti su tali account. Tuttavia, Musk ha specificato che l’operazione sarà condotta solo sui profili inutilizzati da più di sei mesi.

L’obiettivo dichiarato dell’imprenditore sudafricano sarebbe quello di liberare spazio sulla piattaforma e rendere disponibili i nomi utente precedentemente occupati dai profili inattivi per nuovi iscritti.