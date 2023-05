Scoperta una nuova specie in acqua, spiazza persino i ricercatori: dove vive

I ricercatori sono rimasti senza parole, dopo aver scoperto questa nuova specie che vive in acqua. Dove si trova?

Un nuova specie in mare ha attirato l’attenzione dei ricercatori, che adesso ne vogliono sapere di più. Un animale molto particolare, dal colore singolare e bellissimo che nuota in fondo al mare. Purtroppo è anche una specie pescata per il suo gusto ottimo, ma i ricercatori stanno cercando di preservarla e di farla conoscere per le sue mille doti. Scopriamo insieme le sue caratteristiche e il perché sia così particolare, tra colori e movimenti eleganti.

Calamaro fragola, la nuova specie in acqua amata dagli esperti

Il mondo degli animali marini è incredibile, tanto che i ricercatori ogni volta scoprono delle nuove tipologie curiose e ricche di abilità. Il mondo marino ha una nuova specie, o meglio una specie conosciuta da pochissimo tempo e riconosciuta per i suoi colori straordinari. Si chiama calamaro fragola ed è un abitante dei mari, appartenente alla famiglia delle seppe e dei polpi.

Sono animali conosciuti e studiati, in acqua, perché dalle abilità cognitive molto particolari. Questa nuova specie è in grado di risolvere perfettamente i test destinati ai bambini, adattandosi a vivere in ambienti di ogni tipologia senza alcun problema. La specie è di un color fragola vivo e bellissimo, che si muove elegante nel mare e non lascia di certo indifferenti.

Il calamaro fragola è un calamaro particolare, riconosciuto per le sue doti particolari e le sue abilità che aumentano anno dopo anno. Inoltre è in grado di vivere nelle profondità dei mari, regolando in automatico la pressione del corpo. Durante il giorno vive in una profondità sino a 200 metri, cacciando grazie al suo occhio praticamente bionico.

Caratteristiche e abilità

Durante il giorno è in grado di nuotare dove le profondità non conoscono la luce, cacciando abilmente per sopravvivere. Durante le ore del tramonto e di notte si sposta sulla superficie marina così da cacciare piccoli pesci come acciughe e gamberetti.

Le sue abilità sono tantissime, tra cui la vista. Questo calamaro fragola usa i suoi occhi come arma per la ricerca delle prede da cacciare e per difendersi dai predatori. Le abilità sono differenti da tutti gli altri animali acquatici che usano altri ricettori che sono presenti e sviluppati lungo il corpo.

Una particolarità singolare è che gli occhi sono diversi l’uno dall’altro, non solo come funzionalità ma anche come dimensione. Uno è piccolo e si rivolge verso il basso mentre cerca dei segnali luminosi e gli animali che stanno al buio in profondità. L’altro occhio è grande e si rivolge verso l’alto, abile nel captare tutti gli animali che stanno sopra di lui.

Insomma, una nuova specie in acqua da preservare, perché intelligente e bellissima grazie ai suoi colori rosso fragola.