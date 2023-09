Matteo Messina Denaro in gravi condizioni, il boss ricoverato nella cella dell’ospedale

By

Sarebbero in netto peggioramento le condizioni del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, affetto da alcuni anni da un tumore al colon.

Il superboss, catturato il 16 gennaio scorso dopo 30 anni di latitanza, nelle ultime ore sarebbe stato ricoverato nella cella dell’ ospedale in cui è in cura per i postumi di un intervento.

Si aggraverebbero di ora in ora le condizioni di Matteo Messina Denaro, il boss di Cosa Nostra, ricoverato in ospedale per un tumore al colon, che lo affligge da alcuni anni

Stando a quanto riferisce l’Ansa, Messina Denaro sarebbe stato ricoverato nella cella del nosocomio, a seguito del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute. Lo scorso agosto, il superboss di camorra è stato sottoposto a un’operazione chirurgica all’ospedale de L’Aquila.

La degenza, che tuttora prosegue, vede impegnati diversi uomini dell’Arma, chiamati a sorvegliare il boss di Cosa Nostra, rimasto per 30 anni uno degli uomini più ricercati del Paese.

Nei giorni scorsi, nella città abruzzese sarebbe arrivata l’avvocata Lorenza Guttadauro, nipote dell’omonimo boss, che assiste l’ex superlatitante.