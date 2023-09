Addio alla giornalista Maria Luisa Vincenzoni, volto del Tg3

Il cordoglio del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha scritto un post in ricordo della sua concittadina, prematuramente scomparsa.

Lo scorso marzo Maria Luisa Vincenzoni aveva ricevuto il Premio alla Carriera dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale.

Addio alla giornalista Maria Luisa Vincenzoni

Addio alla giornalista Maria Luisa Vincenzoni, che questa mattina si è spenta all’età di 67 anni. Per anni volto del Tgr Rai del Veneto e del Tg3, è diventata una giornalista professionista nel 1979. L’esordio nel 1975, quando ha iniziato a collaborare per L’Unità, prima a Padova, poi a Milano, dove si è laureata in Lingue e Letterature Moderne all’Università di Comunicazione e Lingue.

Dal 1980 è stata al Mattino di Padova e nel 1983 è approdata in Rai dove è rimasta per 25 anni, conducendo il telegiornale regionale e curando la rubrica sulla protezione civile. Poi l’arrivo a Milano, nella redazione del Fatto di Enzo Biagi, e al Tg3 a Roma come redattore e conduttrice. Nel 1997 si è diplomata in teologia all’istituto Sant’Antonio Dottore di Padova.

Cordoglio per la scomparsa della giornalista è stato espresso dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, che ha condiviso un post in ricordo della professionista. Lo scorso marzo Maria Luisa Vincenzoni aveva ricevuto il Premio alla Carriera dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell’informazione.