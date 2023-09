By

Il fatto è accaduto a Brescia, dove un pubblico ministero ha chiesto l’assoluzione per un uomo, accusato di aver maltrattato e vessato quella che ormai è la sua ex moglie.

Secondo il pm, il comportamento dell’uomo sarebbe da addurre al suo impianto culturale (la coppia è originaria del Bangladesh) e non a una vera e propria volontà di svilire la figura della donna.

Ex marito violento assolto a Brescia

Violenze e percosse ai danni di una giovane donna originaria del Bangladesh, definiti come “il frutto dell’impianto culturale e non della sua coscienza e volontà di annichilire e svilire la coniuge”. Per questi motivi l’imputato deve essere assolto. È questa la richiesta di un pm di Brescia.

Protagonisti della vicenda sono marito e moglie originari del Bangladesh, ma residenti nel bresciano. Il caso ha preso il via nel 2019, quando la 27enne di origini bengalesi, cittadina italiana, madre di due figlie, è stata costretta dai suoi familiari a sposare un cugino. La giovane ha denunciato il marito, nel frattempo diventato ex, per maltrattamenti fisici e psicologici.

Secondo il pm che si è occupato della vicenda, il comportamento dell’uomo sarebbe da addurre al suo impianto culturale e non a una vera e propria volontà di svilire la figura della vittima.

Una richiesta che – come è ben immaginabile – ha già scatenato numerose polemiche. La 27enne ha raccontato di essere stata trattata come una schiava, spiegando che nessun retaggio culturale può essere il motivo per giustificare tale comportamento.