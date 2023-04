Questa mattina al Quirinale, Sergio Mattarella ha consegnato le medaglie al merito per la Sanità pubblica, in una cerimonia che ha voluto celebrare i meriti di associazioni, enti, oltre a quelli di medici e infermieri. Tra i premiati anche la Croce Rossa Italiana, l’Istituto Superiore per la Sanità e il Dipartimento della Protezione Civile.

Si è svolta questa mattina alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la cerimonia di consegna delle medaglie al “Merito della Sanità Pubblica” e ai “Benemeriti della Sanità Pubblica”. Premiati enti come la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, oltre a medici, infermieri e volontari. A intervenire anche il ministro della Salute Orazio Schillaci e quello della Difesa Guido Crosetto. Proprio il ministro Schillaci ha aiutato il Presidente a consegnare le onorificenze.

Dopo aver omaggiato le Bandiere insignite, il Presidente della Repubblica, aiutato da Orazio Schillaci ha proceduto a consegnare le medaglie. Tra quelle d’Oro, la Croce Rossa Italiana, impegnata fin dai primi giorni della pandemia nel supporto alla cittadinanza non solo con aiuti come pronto farmaco e pronto spesa, ma collaborando con le istituzioni per la prevenzione Covid.

Premiato anche il Dipartimento della Protezione Civile, per aver organizzato con celerità i soccorsi e organizzato gli aiuto e il sostegno alla popolazione grazie anche ai volontari che hanno contribuito con slancio e dedizione. Oltre all’Istituto Superiore di Sanità, premiata la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, per il lavoro indefesso svolto in prima linea durante la pandemia e mettendo anche a rischio in più di un’occasione la loro stessa vita.

A ricevere l’onorificenza, pure la Federazione degli Ordini delle professioni infermieristiche, quella dei tecnici di radiologia, della riabilitazione e prevenzione e delle professioni sanitarie tecniche. Anche federazioni dei biologi, degli assistenti sociali, degli psicologi e dei veterinari tra i riceventi.

“Dobbiamo riuscire a garantire a tutti i cittadini, senza distinzione di reddito, area geografica e grado di istruzione, la possibilità di ricevere le migliori cure e di riceverle in tempi congrui. Troppo spesso per i cittadini meno abbienti le attese si traducono in rinunce alle cure, non lo possiamo più consentire” ha detto a margine il ministro Schillaci, riferendo come secondo un recente sondaggio Ipsos, oggi la salute sia la prima priorità degli italiani, superando i temi della sicurezza e del lavoro.

Oltre alle federazioni e alle associazioni, sono state consegnate anche le medaglie a privati cittadini, medici e militari. A essere premiati con la Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Salute pubblica, il Generale di Divisione Paolo Carra, per la sua attività svolta nei NAS volta a vedere rispettate le misure straordinarie sanitarie e contrastare l’esercizio abusivo delle professioni mediche e il traffico di medicinali contraffatti.

Oltre a lui, premio anche per il dottor Andrea Piccioli, per aver organizzato su base volontaria l’evacuazione aeromedica di cittadini italiani e europei dalla base raf di Brize Norton, tutte persone provenienti da Whan.

Medaglia di Bronzo, invece, per la signora Giovanna Boffelli, volontaria della Croce Rossa, che ha fornito l’aiuto alla popolazione nelle ore e giorni subito successivi alla dichiarazione di “zona rossa” di Codogno, primo focolaio italiano, mettendo a repentaglio per spirito di sacrificio la sua stessa vita.

A ricevere la prestigiosa onorificenza, anche il signor Claudio Filippi, volontario del Corpo italiano di soccorso dell’Ordine di Malta che una volta terminato i suoi turni come vigile urbano, ha prestato il suo aiuto per soccorrere i malati nella nave ospedale Spendid ancorata nel porto di Genova.

Infine, medaglia anche per il dottor Luca Rota, anch’egli dello stesso Ordine, che durante la pandemia ha prestato il suo operato nper controllare gli arrivi nazionali e internazionali all’aeroporto di Milano Linate, oltre a lavorare nell’ospedale Covid allestito alla Fiera di Milano.