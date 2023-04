La maggioranza di governo subisce la prima sconfitta in aula. Alla Camera, infatti, non è passata la risoluzione del centrodestra sullo scostamento per il Def perché i voti favorevoli sono stati solo 195 contro i 201 che invece servivano per approvare il ricorso all’indebitamento.

All’annuncio del presidente (al momento) dell’aula di Montecitorio, il vicepresidente in quota Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli, che ha annunciato il respingimento, le opposizioni sono esplose in un applauso. La seduta è stata poi sospesa.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO