Meteo stravolto a maggio, rischio piogge ad altissima intensità: le città colpite

Arriva la primavera ma non in tutte le città italiane

Da qualche giorno l’Italia si sta risvegliando baciata dal sole. Le temperature miti che tutti aspettavano sono ormai arrivate e il maltempo finalmente pare essere solo un lontano ricordo.

Ci dispiace però dovervi dare questa brutta notizia. Dopo ore di caldo quasi estivo più che primaverile e dopo aver sfoggiato già abiti più leggeri, gli italiani si ritroveranno a fare di nuovo i conti con il maltempo.

La primavera che tanto si è fatta attendere sta già per fare i bagagli? Pare proprio di sì. Nemmeno il tempo di indossare giacche leggere e smanicati che di nuovo bisogna tirare fuori cappotti e soprattutto ombrelli.

I meteorologi hanno già previsto l’arrivo di forti temporali in particolare in alcune città della nostra bella penisola. Insomma, meteo stravolto a maggio: altro che incubo siccità, tornano piogge e precipitazioni quasi invernali in questi settori dello Stivale. Un tempo così instabile non si vedeva da anni.

Pensavate già di essere pronti a sfoggiare abitini leggeri e scarpe aperte? Se per alcuni italiani questo desiderio può dirsi già avverato, per altri invece continuerà a rimanere tale.

Non abbiamo notizie entusiasmanti per alcune città della nostra bella Italia. Il quadro meteorologico sta per sorprendere ancora una volta tutti. Con la fine di aprile che di primaverile ha avuto ben poco, ci addentriamo in un maggio instabile e a tratti anche particolare. In arrivo piogge e temporali violenti soprattutto in queste zone della nostra Nazione.

Che cosa accadrà tra qualche giorno? Lo scopriamo insieme. Ecco che cosa dicono i meteorologi. Fino allo scorso anno, il quadro climatico era completamente differente. Nel 2022 e anche nel 2021, maggio si è presentato con temperature estive e giornate soleggiate.

In occasione del 1 maggio, festa nazionale dei lavoratori, tantissimi gli italiani in viaggio verso mete balneari o addirittura già con il costume, pronti a inaugurare i primi bagni della stagione.

Nel 2023 questo non succederà, almeno in alcune città italiane. Con grande sorpresa anche degli esperti del tempo, il caldo primaverile e il sole alto nel cielo saranno un sogno per tanti. Se fino a qualche settimana fa l’incubo della siccità preoccupava tutti, in tanti ora possono stare tranquilli: cadrà così tanta pioggia che sembrerà di nuovo inverno.

Ma quali sono le città italiane che dovranno riaprire per l’ennesima volta gli ombrelli? Attenzione se vivete proprio qui. La prima città sotto osservazione è Foggia dove si attendono 39 millimetri di pioggia. Segue poi Treviso dove cadranno 38 millimetri di pioggia e ancora Trieste con 50 millimetri di pioggia. Con 51 millimetri c’è Udine e poi Gorizia con ben 57 millimetri di pioggia.

Anche al Sud la situazione non è certamente migliore. Pure in Puglia, ad Andria precisamente, sono attesi violenti temporali con la caduta di 37 millimetri di pioggia. Frosinone, Trani e Potenza anche saranno bagnate da precipitazioni importanti fino a 36 millimetri di pioggia.

Sulle Isole invece, per il momento almeno, i temporali saranno solo un ricordo di settimane passate che hanno lasciato il posto al sole, al caldo e a temperature piacevoli.

Insomma, è proprio il caso di dire: meteo stravolto a maggio. Le belle giornate soleggiate si alterneranno ad acquazzoni e violenti temporali. Nelle città che abbiamo sopra menzionato, il cattivo tempo presenzierà almeno fino al 7 maggio 2023.

In altre città italiane, i temporali saranno sporadici ma comunque utili a recuperare le risorse idriche che ormai scarseggiano in quasi tutto il nostro Stivale. Anche se le piogge bagneranno buona parte dell’Italia, le temperature si manterranno piuttosto alte.

Da Nord al Sud, le mattinate saranno calde con temperature vicine ai 21 gradi, 23 nelle regioni meridionali. Si abbasseranno invece in serata, arrivando a toccare i 10 gradi. Notti piuttosto fredde e con temperature basse fino alle prime ore del mattino.

Maggio 2023 non sarà dunque simile a quello del 2022 o del 2021. Il clima è cambiato e l’Italia lo sta testando a sue spese. Siamo appena usciti da uno degli inverni più lunghi, freddi e rigidi degli ultimi 20 anni ma non possiamo ancora dire che la primavera sia arrivata in Italia. I temporali che sembrano quelli propriamente autunnali, continueranno a bagnare le nostre regioni almeno fino a metà maggio.