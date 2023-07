Mattarella è in visita di Stato in Cile: il programma

Sergio Mattarella è in visita di Stato in Cile insieme a lui ci sono Edmondo Cirelli, sottosegretario degli Esteri, e la figlia Laura. È la prima visita ufficiale del presidente della Repubblica in questa nazione sarà qui fino al 06 luglio, giorno in cui lascerà il Cile per dirigersi in Paraguay.

Gran parte della visita sarà dedicata al ricordo delle iniziative italiane intraprese nella nazione per contrastare la dittatura di Pinochet.

Mattarella si trova in Cile per una visita di Stato

Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, si è recato in Cile per una visita di Stato. Attualmente si trova nella città di Santiago ed è la sua prima tappa del viaggio in questa nazionalità sudamericana che si protrarrà fino al 06 luglio, quando lascerà il Cile per dirigersi in Paraguay.

Insieme a Mattarella c’è la figlia Laura e Edmondo Cirielli, sottosegretario degli Esteri. È stato accolto all’aeroporto presente nella capitale da Alberto van Klaveren, ministro degli Esteri cileno.

Questa è la prima visita ufficiale di Sergio Mattarella in Cile e come anticipato andrà dal 06 fino all’8 luglio in Paraguay, e sarà la prima volta che un presidente della Repubblica visiti una nazione dell’America Latina.

Il programma di questi giorni in Cile

Nella giornata odierna, 04 luglio 2023, Mattarella si incontrerà con la rappresentanza della comunità italiana che è residente in Cile presso lo Stadio Italiano che si trova a Santiago.

In seguito il presidente della Repubblica, visiterà la Stazione della Undicesima Compagnia italiana dei vigili del fuoco sempre situata nella città di Santiago, poi seguirà una visita al Museo della Memoria e dei Diritti Umani fondato nel 2010 e che è dedicato alle violazioni dei diritti umani che furono commessi dal regime fascista guidato da Augusto Pinotech tra il 1973 e il 1190.

Nel pomeriggio andrà a deporre una corona di fiori presso il monumento dedicato a Bernardo O’Higgins, il primo Capo di Stato che ebbe il Cile. Sarà poi seguito da un incontro con Gabriel Boric, attuale presidente del Cile, che lo attenderà presso palazzo della Moneda.

Presso la sede del Congresso situata a Santiago si incontrerà con i due presidenti delle Camere cilene.

Nella giornata di domani, 5 luglio 2023, Mattarella terrà una lectio magistralis presso l’Università del Cile con titolo “America Latina ed Europa: due continenti uniti per la pace, la democrazia, lo sviluppo”.

Si occuperà poi di inaugurare la mostra chiamata “Forme e colori dell’Italia pre-romana” che è stata allestita presso l’Istituto Italiano di cultura. Andrà poi a rendere omaggio al monumento dedicato a Lumi Videla che si trova presso l’ambasciata italiana in Cile.

Quest’opera ricorda la giovane studentessa di sociologia che aveva soli 26 anni quando fu arrestata dalla polizia segreta, torturata, uccisa e poi gettata nel giardino dell’ambasciata italiana nel 21 settembre del 1974.

All’interno dell’ambasciata italiana in quel periodo erano ospitati 250 rifugiati cileni che scappavano dalla dittatura di Pinochet.

In seguito a questa cerimonia prenderà parte al ricevimento offerto dall’ambasciatrice italiana a cui prenderanno parte anche gli ex presidenti della Repubblica del Cile e alcuni esuli cileni in Italia.

In seguito si trasferirà da Santiago a Punta Arenas, una città che si trova nella zona meridionale dell’America Latina.

Nella giornata del 06 luglio 2023 in questa località visiterà Forte Bulnes, il Cìrculo italiano, il Museo Salesiano Maggiorino Borgatello e il Mausoleo della Fratellanza italiana.

Terminate queste visite si recherà nel pomeriggio a Asuncion la capitale del Paraguay.