Perché i piccioni muovono di continuo la testa quando camminano? Il motivo

Sai perché i piccioni quando camminano muovono continuamente la testa? Ebbene, c’è un motivo ben preciso che spiega il perché di questo curioso movimento, scopriamo di cosa si tratta!

Il movimento continuo della testa dei piccioni mentre camminano è una caratteristica nota a tutti, che incuriosisce molto ed è naturale chiedersi perché avviene. La stessa domanda se la sono fatta anche alcuni ricercatori, in particolare quelli dell’Università del Maryland, negli Stati Uniti, che hanno deciso di approfondire la questione per trovare la risposta.

Questo movimento continuo della testa durante la camminata è però comune a molti uccelli, non solo ai piccioni. Infatti, altri animali compiono questo movimento, come per esempio le galline e le gru. Per la loro ricerca gli esperti hanno osservato il movimento della gru americana (Grus americana) mentre andava alla ricerca di cibo.

Vediamo i risultati di questo studio, che ci permetteranno di capire perché i piccioni quando camminano muovo continuamente la testa, ma anche altre curiosità da sapere per spiegare meglio questo fenomeno!

Il movimento mantiene stabile il campo visivo

La ricerca ha permesso di spiegare con chiarezza il perché i piccioni e altri animali quando camminano muovo sempre la testa. Pare che il movimento serve a mantenere stabile il campo visivo, necessario in particolar modo per cercare il cibo.

In pratica, nella deambulazione si svolgono due fasi: in una la testa resta ferma, nell’altra la testa si sposta con un movimento rapido in avanti, così da raggiungere il resto del corpo. Il movimento ritmico della testa è quindi composto da una fase di spinta, che prevede un rapido movimento in avanti della testa, e da una fase di attesa, in cui il resto del corpo raggiunge la testa in avanti, che rimane in realtà ferma.

I movimenti testa-corpo sono sincronizzati alla perfezione con quelli delle zampe, per i quali esiste anche una motivazione. Infatti, pare che un ruolo importante giochi anche la lunghezza del passo, visto che l’ampiezza dell’oscillazione della testa dipende anche dall’andatura.

Infatti, quando gli uccelli camminano a passetti piccoli la testa non si muove avanti e indietro. Questa spiegazione avvalora la tesi secondo la quale il movimento della testa è una componente biomeccanica che serve a stabilizzare l’equilibrio del corpo durante la camminata.

Il sistema di stabilizzazione naturale è tipico di questi uccelli

I piccioni, così come altri uccelli che hanno questo tipo di deambulazione, sono dotati di un naturale sistema di stabilizzazione, che possiamo definire innato.

Infatti, quando il corpo fa un movimento anche solo di qualche centimetro, la testa rimane nello stesso punto, favorendo una visuale stabile.

Quindi, è più facile che la testa rimane ferma quando camminano lentamente, e anche in questa condizione la ricerca del cibo assicura buoni risultati.

I piccioni muovono la testa per cercare il cibo

E’ comunque accertato che il movimento della testa dei piccioni è un meccanismo volto alla ricerca del cibo, avvalorato dal fatto che quando corrono la testa non sta mai ferma. Questo continuo dondolio, che come detto prima, è comune a molti animali, anche se appare buffo, è dunque essenziale per i piccioni e permette loro di trovare quello che serve per nutrirsi.

Il movimento della testa assicura loro equilibrio e buona visuale, quindi possono vedere senza problemi cosa c’è intorno. La testa va avanti e indietro a ritmo maggiore se camminano più veloci, e questo vuol dire che sono in piena attività nella ricerca del cibo.

In questo modo possono catturare facilmente insetti, rane, tuberi e semi, tutte cose che rientrano nel loro cibo preferito. Se ti trovi ad osservare i piccioni mentre svolgono questo movimento non fermarli e lasciali indisturbati mentre compiono le loro azioni. Troverai divertenti i loro movimenti e anche un po’ buffi, ma nel frattempo darai loro l’opportunità di cibarsi al meglio e quindi di sopravvivere.