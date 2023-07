A Eraclea un trenino turistico si è ribaltato, 14 feriti

By

Nella serata di ieri è avvenuto un incidente nel Comune di Eraclea, un trenino turistico ha perso l’equilibrio e si è ribaltato durante il suo normale tragitto.14 le persone che sono rimaste ferite nessuna delle quali è in pericolo di vita.

Tantissima paura in quegli attimi, fortunatamente i soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, la Suem 118, le ambulanze, i carabinieri e anche la sindaca di Eraclea Nadia Zanchin.

Incidente stradale per un trenino turistico nel comune di Eraclea, 14 feriti

Tantissima paura a Eraclea nella serata di ieri quando un trenino del trasporto turistico si è ribaltato in strada. La vicenda è avvenuta a pochi minuti dalle 22 del 03 luglio 2023 mentre il mezzo viaggiava in via Livenzuola.

Il trenino che si trovava in strada ha perso in qualche modo il suo equilibrio ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per prestare i soccorsi necessari al mezzo e alle persone che erano a bordo.

Il convoglio aperto è adibito al trasporto di turisti per le località balneari, da una prima ricostruzione sembra che all’improvviso il trenino si sia sbilanciato e si è ribaltato su un fianco arrivando a toccare l’asfalto.

A rimanere interessato dal ribaltamento è stato un unico vagone del trenino, i passeggeri che si trovano su questo vagone sono stati balzati fuori, sono diversi i feriti da questo incidente e diverse le persone contuse, dalle informazioni in possesso nessuno al momento è in pericolo di vita.

In pompieri che sono accorsi sul posto sono arrivati da San Donà e hanno collaborato insieme al personale del Suem 118 per dare immediato soccorso ai passeggeri del mezzo.

Man mano che le persone venivano soccorse venivano anche trasferite presso il pronto soccorso per poter essere curate e sottoposte ai controlli necessari. L’assistenza sanitaria è stata messa a disposizione anche sui mezzi.

A prestare soccorso in quegli attimi di terrore sono intervenute anche diverse ambulanze per poter prestare le cure primarie alle persone rimaste coinvolte nell’incidente.

Sono ancora ignare le cause che hanno determinato l’incidente e che hanno portato la perdita di equilibrio del trenino con il conseguente ribaltamento del vagone, sulle cause stanno attualmente indagando i carabinieri della compagnia di San Donà.

I carabinieri si sono recati immediatamente sul posto, in Via Livenzuola, per cercare di ricostruire quanto avvenuto, hanno eseguito i rilievi necessari e raccolto le testimonianze delle persone presenti.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è la possibilità che la perdita di equilibrio e il conseguente rovesciamento sia stato determinato da un tombino presente sulla strada.

Il tombino avrebbe innescato la perdita totale del controllo del vagone che si trovava sulla strada e stava affrontando una curva, causando quindi poi il rovesciamento del mezzo e il panico delle persone a bordo.

Da quanto riportato i feriti sono 14 nessuno dei quali è in gravi condizioni. Il primo a prestare soccorso è stato l’autista del trenino rimasto indenne.

Sul luogo dell’incidente si è presentata anche la sindaca del Comune di Eraclea, Nadia Zanchin.