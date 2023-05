Mattarella è a Milano per ricordare Manzoni, morto 150 anni fa

Oggi Mattarella sarà a Milano per celebrare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni uno degli autori italiani più importanti della nostra storia, nonché l’autore del famoso “Promessi Sposi”.

La sua morte avvenne il 22 maggio del 1873, e nella giornata di oggi Sergio Mattarella visiterà il Cimitero Monumentale e poi si recherà nella storica casa dello scrittore per omaggiare uno dei più grandi autori della storia italiana.

Alessandro Manzoni celebre scrittore e autore italiano, realizzò il famoso “Promessi Sposi” morì a Milano il 22 maggio del 1873.

Nella giornata odierna ricade l’anniversario della sua morte, esattamente 150 anni e la sua città Natale, Milano, ha deciso di omaggiarlo con una serie di eventi e manifestazioni istituzionali culturali.

A prendere parte alle celebrazioni per lo storico scrittore italiano ci sarà anche Sergio Mattarella, presidente della Repubblica italiana, che effettuerà una visita al Cimitero Monumentale e poi alla storica casa dell’autore.

Da quanto si evince dal sito del Comune di Milano, oggi, 22 maggio 2023, alle ore 12 il presidente della Repubblica si recherà al Famedio del Cimitero Monumentale dove ci sarà la cerimonia per deporre una corona presso il Monumento funebre dedicato ad Alessandro Manzoni.

Nel pomeriggio invece, Sergio Mattarella, è atteso per le ore 16 presso la storica casa in città, il presidente della Repubblica si recherà perciò a visitare Casa Manzoni, che si trova in Via Gerolamo Morone 1, per visitarla.

Nel cortile la Civita Orchestra di Fiati eseguirà l’inno nazionale. Nella Sala Rossa invece sarà eseguita una rappresentazione da parte degli studenti che frequentano i due plessi scolastici cittadini che sono dedicati proprio all’autore.

Al termine ci saranno i saluti istituzionali che coinvolgeranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il presidente della Regione lombarda Attilio Fontane il presidente di Casa Manzoni Angelo Stella.

Manzoni uno dei più grandi scrittori italiani

Alessandro Manzoni ha fatto la storia della cultura italiana, nacque il 7 marzo del 1785. Era il figlio di Giulia Beccaria e di Don Pietro Manzoni, un aristocratico. Nacque proprio a Milano città in cui passo la maggior parte della sua vita, tranne che nel periodo dell’infanzia che invece trascorse nel Lecchese.

Furono questi ultimi luoghi a dare ispirazione a Manzoni e che divennero le ambientazioni dei suoi romanzi più famosi, come ad esempio il Lago di Como nel romanzo dei Promessi Sposi.

Questo romanzo fu sicuramente l’opera più famosa dell’autore, ne venne pubblicata la prima edizione nel 1821-1823 e aveva il nome di Fermo e Lucia.

Manzoni trascorse anche un periodo a Parigi per poi tornare nella sua città milanese dove nel 1813 acquistò casa in Via Morone 1, che si trova vicino al Teatro della Scala. Questa divenne la sua dimora fino alla morte.

Ad oggi la sua casa è stata trasformata in un museo che racconta la storia dello scrittore e alcune delle più importi opere da lui create. La casa è aperta al pubblico e visitabile in ogni momento.