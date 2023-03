Matrimonio al capolinea tra Elisabetta Canalis e Brian Perri

By

La notizia adesso è ufficiale: Elisabetta Canalis divorzia dal marito Brian Perri dopo 10 anni di amore. Già da tempo si rincorrevano le voci su una presunta crisi, la quale non è stata smentita n’è dall’ex velina, tantomeno dal chirurgo americano, da sempre riservato e con poche esternazioni in pubblico.

Si sono conosciuti nel 2013, l’anno dopo sono convolati a nozze in Sardegna, nel paese dell’ex velina, ad Alghero, e nel 2015 è nata la loro primogenita Skyler Eva, a Los Angeles. Un amore riservato, lontano dai rumors.

Elisabetta Canalis divorzia dal marito

Dopo le insistenti voci di una presunta crisi tra l’ex velina mora e lo stimato chirurgo ortopedico americano, Brian Perri, adesso è arrivata la conferma della fine della loro storia d’amore, dopo 10 anni di matrimonio.

Infatti, la coppia ha depositato le carte del divorzio in tribunale per l’affidamento congiunto della figlia di 7 anni, Skyler Eva. Da sempre i due sono apparsi molto innamorati e riservati, con pochissime esternazioni pubbliche, vivendo il loro amore lontano dai riflettori, come una famiglia normale.

Secondo indiscrezioni, Elisabetta Canalis, non avrebbe chiesto nessun mantenimento. Nonostante abbia deciso di continuare a vivere a Los Angeles per il bene della sua bimba, al momento l’ex velina si trova a Milano, dove la madre l’ha raggiunta per darle il supporto necessario dopo la separazione con il marito.

Le storie d’amore dell’ex velina

Si è concluso dopo 10 anni d’amore, il matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, il chirurgo ortopedico americano. Una storia vissuta lontano dai riflettori, nata nel 2013 durante una festa di Halloween, in America e che nel 2015 è nata il frutto del loro amore, Skyler Eva.

L’ex velina, qualche settimana fa, prima di ufficializzare la separazione dal marito, è stata paparazzata insieme con un campione di kickboxing, Georgian Cimpeanu: i due si conoscono da tempo e, di recente, sono stati beccati mentre rincasavano insieme nell’appartamento milanese di lei. Un indizio che magari tra loro possa esserci qualcosa di più oltre una semplice amicizia.

Tra gli amori passati di Elisabetta, prima di conoscere il marito, aveva avuto una relazione con George Clooney. Una storia iniziata nel luglio del 2009 e terminata nel giugno del 2011, che ha fatto sognare milioni di fan quando hanno calcato insieme il red carpet per il festival del cinema di Venezia.

Una delle sue prime relazioni importanti è stata quella con l’ex calciatore Christian Vieri, detto Bobo. I due sono rimasti uniti dal 2007 al 2009.