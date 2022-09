Addio cattivi odori dalla lavastoviglie, basta una manciata: il potentissimo rimedio naturale

I cattivi odori dalla lavastoviglie sono veramente fastidiosi e si impregnano nelle stoviglie. Per eliminarli basta un semplice rimedio naturale, potentissimo.

La lavastoviglie viene usata tutti i giorni e malgrado le attenzioni, ci si ritrova con un cattivo odore che esce dal cestello. Questo non solo si diffonde per tutta la cucina, ma si impregna anche tra le stoviglie diventando impossibile utilizzarle. Non solo, perchè si vuole anche evitare di acquistare e usare dei prodotti ricchi di sostanze chimiche e inquinanti.

Nessuna paura, perchè basta un solo ingrediente per far svanire questi cattivi odori e igienizzare l’elettrodomestico.

Quali sono le cause dei cattivi odori?

Inutile girarci intorno, la lavastoviglie è un elettrodomestico fondamentale per l’aiuto in casa. Lo stile di vita attuale non permette perdite di tempo e poter far lavare i piatti è essenziale, così da poter far altro nel frattempo.

L’uso quotidiano potrebbe portare ad un accumulo di detriti e batteri, anche se viene tenuta e mantenuta nel migliore dei modi. Nel momento in cui emana dei cattivi odori, quali potrebbero essere le cause di questo fenomeno?

È un errore lasciare lo sportello chiuso dopo il lavaggio. Per eliminare l’umidità e il vapore acqueo, lasciare la porta aperta per alcuni minuti così da non dover combattere con odore sgradevole e acqua stagnante; Non risciacquare bene tutti i residui di sporco, che si accumulano all’interno della lavatrice. Per questo motivo è bene scegliere dei prodotti ecologici che possano aiutare in questa azione eliminando completamente sporco e batteri (oltre che preservare la macchina da possibili guasti); Non pulire periodicamente la lavastoviglie interna ed esterna, contribuendo alla formazione dei batteri e all’odore sgradevole; Non effettuare i classici lavaggi a vuoto, da fare almeno due volte al mese per mantenere la lavastoviglie sana e profumata.

Rimedi naturali per pulire la lavastoviglie

Per igienizzare e pulire la lavastoviglie, ci sono dei rimedi naturali ottimi da usare dal prossimo lavaggio:

Il limone è ottimo per sgrassare e igienizzare l’interno dell’elettrodomestico. Basterà mettere il succo di metà limone spremuto dentro il cestello e lasciargli fare il suo lavoro per ottenere stoviglie brillanti e pulite;

L'aceto di vino bianco è uno degli ingredienti più usati in casa e non solo a scopo culinario. Per questo scopo basterà creare un detergente con mezzo bicchiere di aceto e un litro di acqua. Dovrà poi essere spruzzato sui piatti e pentole per pulire a fondo la superficie.

Ingrediente naturale per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie

L’ingrediente segreto per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie è il bicarbonato di sodio. Ottimo rimedio naturale che trova sempre la sua collocazione ogni volta che si necessita del suo aiuto.

Igienizza, sgrassa, rende le stoviglie brillanti ed è ottimo per profumare le stoviglie pulendo a fondo l’elettrodomestico. Come fare? Spargere due cucchiai di bicarbonato sul fondo della lavastoviglie e azionare il lavaggio a vuoto.

In alternativa, versare 2 o 3 cucchiai sulle stoviglie e poi azionare il ciclo di lavaggio. Il risultato finale? Ottimo, ricordandosi di effettuare l’operazione almeno una volta al mese o a seconda dell’uso della lavastoviglie.