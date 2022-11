Bergamo: Cristian Pologna sale su un muretto e precipita nel vuoto

By

Cristian Pologna è il nome del 54enne che oggi è morto a Villongo, in provincia di Bergamo, dopo essere precipitato nel vuoto.

L’uomo era salito su un muretto, poi il volo e la morte. È stato trovato da un passante che ha lanciato subito l’allarme.

Cristian Pologna precipita e muore

Una tragica morte è avvenuta oggi in provincia di Bergamo, precisamente nella frazione di Villongo.

L’allarme è stato lanciato da un passante che nel giardino di una villetta ha notato il corpo senza vita di Cristian Pilonga, un 54enne che per motivi ancora non chiari, sarebbe salito su un muretto di fianco alla carreggiata di via Alessandro Manzoni.

Questo non ha un’altezza considerevole ma si affaccia su una villetta sottostante con un importante dislivello. L’uomo avrebbe probabilmente perso l’equilibrio e così sarebbe precipitato nel vuoto volando per più di 4 metri.

Purtroppo la caduta gli è stata fatale, ora starà ai Carabinieri accertare i dettagli di questo decesso che ancora ha molti punti oscuri da chiarire.

Le informazioni note

Non sono molte le informazioni rese note in merito a questo episodio, anche perché le indagini sono appena all’inizio. L’unico che è stato ascoltato dai Carabinieri è l’uomo che li ha chiamati nella mattina di oggi.

Il passante ha fornito pochi dettagli e secondo quanto emerso, sembra che la vittima, ritrovata intorno alle 7, sia morta la sera precedente.

Questa è l’ipotesi più accreditata, che parla di un uomo che stava rientrando a casa dopo una domenica in bicicletta, la quale è stata ritrovata sul ciglio della strada nel punto in cui è sceso ed è salito sul muretto.

I Carabinieri, insieme ai pompieri che sono giunti con alcuni mezzi così come i soccorritori, stanno ancora effettuando i rilievi sia nella zona della caduta che in quella del ritrovamento. Le aree sono state temporaneamente chiuse per agevolare il lavoro della Scientifica dopo che la salma è stata trasportata presso l’obitorio ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le forze dell’ordine stanno seguendo diverse piste ma non sembrano essere coinvolte altre persone. Probabilmente si tratterebbe di una caduta accidentale.

Sono moltissimi i messaggi di affetto pervenuti sulla pagina social di chi conosceva l’uomo e tutti si stringono al dolore dei familiari, in lutto per una morte assurda e veramente inaspettata.