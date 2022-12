Marvel, Iron Man: possibile ritorno di Robert Downey Jr nei panni del supereroe

Tramite un account Twitter, che in passato ha già rivelato vari scoop bomba, sappiamo che è possibile un ritorno di Tony Stark nei panni di Iron Man. Forse anche prima del prossimo film sugli Avengers.

Il MCU , il successo avuto dei cinecomic ma anche in generale tutta la passione del collettivo per i supereroi, ad oggi non esisterebbero senza Iron Man. È Tony Stark, supereroe munito di armatura super tecnologica, che ha aperto la strada che circa 14 anni prima non sembrava per niente percorribile. Mentre il Marvel Cinematic Universe attraversa una fase nuova, in cui il nostro Iron Man viene sostituito da altri eroi, sembra difficile per i suoi fan dimenticare l’amato personaggio che è stato portato sul grande schermo da Robert Downey Jr.

In seguito all’ultima apparizione di Tony Stark in Avengers: Endgame, sono fuori uscite periodicamente alcune voci riguardo il possibile ritorno del personaggio che però poi venivano smentite sempre. Nel 2019 però sono apparse per la prima volta alcune indiscrezioni che sembra abbiano dei fondamenti e che hanno anche dato nuovamente speranza agli orfani di questo supereroe.

Il fondatore di Marvel Cinematic Universe sembra sia ormai sul punto di mettersi nuovamente in gioco. Lo sostiene l’account di Twitter MyTimeToShineHello, account che già in precedenza si è dimostrato una fonte abbastanza affidabile per quanto riguarda tutto il mondo della Casa delle Idee. La notizia bomba che questa volta è stata sganciata riguarda Robert Downey Jr, attore che potrebbe ritornare sul set anche prima del film sugli Avengers, Avengers: secret Wars. Inoltre MyTimeToShineHello arriva a scrivere addirittura che:

“RDJ è tornato baby! Per Secret Wars di sicuro, e ci sono stati colloqui anche per un cameo in Armor Wars”.

La pellicola, inizialmente pensata come serie TV, pare sia d’altro canto un ritorno perfetto per Iron Man, dato che il film è incentrato sul colonnello James ‘Rhodey’ Rhodes aka War Machine che in passato è già stato particolarmente vicino a Tony Stark. Sotto al post inoltre a commentare, confermando la cosa, è stato un Marvel informer, che dice di aver parlato proprio con Downey Jr. Questo è un particolare che viene difficile prendere sul serio ma in ogni caso aiuta ad aumentare le speranze e le fantasie dei fan del personaggio ancora di più.

A questo punto fa quasi ridere o semplicemente sorridere pensare al modo in cui venne messo su il primo film su Iron Man; era un progetto molto ambizioso ma erano proprio i nomi coinvolti a non avere certezze. All’epoca, nel 2008, dopo i film su Spider-Man diretti da Sam Raimi, tutti quanti avevano cercato di replicare la formula di questi film ma spesso (se non sempre) senza alcun successo. Portare sul grande schermo un supereroe, che non è neanche di prima fascia come lo è Iron Man, in quell’anno rappresentava una vera e propria scommessa che soltanto un attore come Downey Jr in quel periodo poteva accettare (in quanto era alla ricerca di un rilancio).

Recentemente proprio l’attore ha ammesso che in quel periodo tutto il team sentiva di essere pronto a tutto, anche ad un ipotetico esito fallimentare del film. L’incertezza su ciò che sarebbe potuto uscire fuori permise al regista John Favreau tuttavia di lavorare con una certa libertà. Proprio Downey Jr ha rivelato qualche giorno fa alcuni retroscena e che tipo di aria si respirava durante le riprese in quel periodo:

“Ogni giorno scopro di più su come è stata finanziata la pellicola, era praticamente pronta per essere cancellata se fosse fallita. E quindi, comunque, era la cosa perfetta, perché non c’erano molti occhi creativi aggressivi su di noi. E quando ce l’hanno affidata, è stato come se dei pazzi prendessero il controllo di un manicomio”.

Ad oggi Marvel Cinematic Universe è in un punto decisivo, si trova davanti un bivio cruciale per il proprio futuro ed è proprio per questo che è il momento giusto in cui il sogno di tutti i fan del supereroe potrebbe realizzarsi seriamente, il sogno di sentire un’ultima volta Tony Stark urlare: