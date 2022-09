“È in dolce attesa”, commozione in studio: l’annuncio di Serena Bortone in diretta

All’interno del programma Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha annunciato la gravidanza ai suoi telespettatori. Ecco le sue parole.

Serena Bortone è una conduttrice italiana che da tre anni su Raiuno conduce il programma Oggi è un altro giorno che ha avuto un enorme successo e ascolto da parte del pubblico per via del modo in cui è condotto.

Infatti, la conduttrice nonostante tocchi temi importanti e momenti emozionanti all’interno della sua trasmissione cerca sempre di far prendere una piega più leggera in modo che i telespettatori rimangano sempre allegri e con il pensiero positivo dopo aver visto il suo programma.

Serena Bortone e l’annuncio in diretta

Eppure, lo show è cominciato proprio in un modo diverso dall’essere leggero. Nel 2020 la Rai aveva intenzione di creare un programma che approfondisse tutto quello che stava accadendo in Italia per via del Covid-19, aggiornando il popolo sulla faccenda.

Così nacque Oggi è un altro giorno che in seguito si arricchì di altri temi facendo leva sul mondo dello spettacolo e dei suoi protagonisti e così giorno dopo giorno il pubblico crebbe e il programma divenne quello che tutti noi oggi conosciamo.

Momento amato dai telespettatori è quello dedicato alle interviste. In ogni puntata la Bortone invita in studio un personaggio del mondo dello spettacolo e oltre fargli raccontare la sua vita riesce a estrapolare alcuni pensieri e cose lasciate taciute da tempo.

Come ad esempio successo a Rosalinda Celentano che ha spiazzato tutti quando l’8 settembre ha rivelato che suo padre Adriano è stato un padre poco presente e che lei lo vedeva come un quarto figlio di sua madre per come si comportava.

Ma Serena Bortone nonostante sia la conduttrice principale del programma ha anche al suo fianco un parterre di ospiti fissi che assieme a lei cercando di rallegrare l’atmosfera tra questi troviamo Memo Remigi, Samuel Peron, Jessica Morlacchi, Antonio Mezzancella, Massimo Cannoletta e Romina Carrisi a questi quest’anno si sono aggiunti anche Laura Freddi e Francesco Oppini.

In una delle ultime puntate ad essere intervistato è stato proprio uno di questi, ossia Samuel Peron che a partire da sabato 8 ottobre tornerà sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico per ballare con Iva Zanicchi nello show Ballando con le Stelle.

Il ballerino è stato invitato in studio assieme alla sua compagnia, l’attrice siciliana Tania Bambaci che si è presentata in studio mostrando il pancione dato che a breve partorirà il loro primo figlio.

Le parole del ballerino

Samuel e Tania, dopo una chiacchierata con la Bortone hanno rivelato ai telespettatori che il bambino sarà un maschio e che porterà il nome Leonardo e il ballerino ha specificato che il nome è un omaggio a Leonardo Da Vinci.

Successivamente, ha parlato anche della morte di sua madre avvenuta prematuramente non molto tempo fa.

“Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale siam saliti ed ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevolmente. Se ne è andata con la felicità di essere diventata nonna, diciamo. Ha constatato che tania è in dolce attesa”

Proseguendo, Peron ha affermato che uno dei sogni di sua madre era quello di diventare nonna ma questo desiderio non ha potuto realizzarlo prima della sua morte in quanto lui era l’unico figlio che aveva.

Dopo questo momento commovente, Samuel Peron e Tania Bambaci sono stati travolti dall’atmosfera che si vive all’interno del programma e assieme agli altri ospiti fissi della trasmissione che hanno intonato la canzone di Nicola Di Bari, La prima cosa bella dedicandola al ballerino e alla sua compagna.

Il momento è stato molto divertente ma non sono mancate le lacrime da parte di Peron e della sua compagna che presto diventeranno genitori per la prima volta.