Marocco-Croazia, probabili formazioni e statistiche

Il Gruppo F si apre con la sfida tra il Marocco e la Croazia, match che si presenta spettacolare tra due squadre tecniche che lotteranno fino all’ultima giornata per raggiungere un posto agli ottavi di finale.

Il Girone si concluderà in serata con l’esordio del Belgio di De Bruyne che sfiderà il Canada.



Inizia con la sfida al Canada il mondiale dei vice campioni del mondo, Modric e compagni arrivano in Qatar con la voglia di confermarsi dopo il grandissimo mondiale disputato quattro anni fa in Russia.

Questo sarà, con ogni probabilità, l’ultimo campionato del mondo per Luka Modric che proverà come al solito a trascinare la sua squadra con la solita classe e personalità.

Il Marocco arriva in Qatar dopo aver vinto lo spareggio qualificazione con il Congo, Walid Regragui è riuscito a dare un’identità ben precisa alla squadra che può contare su giovani talentuosi e giocatori dalla buona esperienza internazionale.

Il più atteso è ovviamente l’esterno Ziyech ma saranno fondamentali anche le corse di Hakimi sulla destra e le geometrie di Amrabat in mezzo al campo.

Marocco con il 4-3-3, En-Nesyri punta centrale

Non dovrebbero esserci novità nelle scelte iniziali di Walid Regragui che schiererà il suo Marocco con il classico 4-3-3 provando a sfruttare la velocità dei giocatori esterni.

Davanti a Bounou pronti Hakimi, Saiss, Aguerd e Mazraoui che formeranno la linea difensiva a quattro.

Amrabat sarò il regista della squadra con Ounahi e Chair a completare il reparto, in attacco Ziyech e Boufal giocheranno a supporto dell’unica punta En-Nesyri.

Modulo a specchio per la Croazia, 4-3-3 con Kramaric punta centrale

Tanta la qualità a disposizione di Dalic che proverà a sfruttare la grande tecnica a disposizione a centrocampo per innescare la velocità di Perisic e gli inserimenti di Pasalic.



In porta confermato Livakovic con Juranovic, Erlic, Gvardiol e Sosa a formare la linea difensiva.

Centrocampo a cinque stelle per la Croazia con Brozovic, Kovacic e Modric, davanti tridente offensivo composto da Perisic, Pasalic e Kramaric.

La Croazia non ha convinto nel test amichevole giocato mercoledì scorso, Kramaric ha infatti deciso la sfida contro l’Arabia Saudita soltanto all’82esimo, gli arabi sono stati fin qui la sorpresa assoluta di questo mondiale superando in rimonta l’Argentina.

La sfida tra Marocco e Croazia sarà trasmessa alle ore 11 italiane in chiaro sui canali Rai e sarà inoltre visibile in streaming tramite l’App RaiPlay.