Dopo essere stata citata in giudizio, la causa orchestrata contro Mariah Carey e l’ipotetico plagio della canzone ‘All I Want for Christmas is You’ è stata ufficialmente archiviata. Non molto tempo fa infatti la famosissima cantante è stata citata in giudizio da Andy Stone, in quanto anche lui aveva un brano con lo stesso titolo. Dopo la causa, la citazione è finita in prescrizione.

Qualche tempo fa la famosa cantante era stata accusata da Andy Stone di aver plagiato il suo lavoro. La canzone sotto accusa sarebbe una delle più famose di Mariah Carey e stiamo parlando proprio di ‘All I Want for Christmas is You‘. Secondo quanto riportato Mariah Carey avrebbe violato il copyright di un lavoro di Andy Stone che a detta sua avrebbe scritto una canzone con lo stesso titolo 5 anni prima.

L’accusa a Mariah Carey

Da tempo girava la notizia che la famosa cantante era stata citata in giudizio da Andy Stone, che l’accusava di aver violato il copyright di una sua canzone scritta 5 anni prima del successo di ‘All I Want for Christmas is You’. A quanto pare Stone anno avrebbe inciso una canzone con lo stesso titolo diversi anni prima di quella poi firmata da Mariah Carey.

Per essere risarcito Andy Stone aveva chiesto 20 milioni di dollari, ma adesso ha ritirato la sua accusa. La causa che vede il dito puntato contro la cantante Mariah Carey per ‘All I Want for Christmas is You’ è stata così archiviata.

La canzone sotto accusa

La canzone che era stata accusata di essere una copia di una canzone di Andy Stone è forse uno dei brani più ascoltati durante le feste natalizie. Tutti almeno una volta infatti abbiamo riprodotto una delle canzoni più famose di Mariah Carey: stiamo parlando proprio della canzone ‘All I Want for Christmas is You’.

A parte il titolo identico dei due cantanti, il testo, Il ritmo e la musica sono totalmente diversi. L’accusa di Stone Infatti sta nell’aver usufruito senza aver chiesto il permesso del titolo della sua canzone scritta 5 anni prima rispetto a quella di Mariah Carey. Secondo il cantante country infatti, la cantante avrebbe ricavato profitti immeritati utilizzando il suo titolo. È partita così l’accusa nei confronti di Mariah Carey, ora archiviata.

Secondo l’Ufficio per il copyright degli Stati Uniti non è poi così anomalo che canzoni diverse abbiano lo stesso titolo, Infatti ed oggi sul web sono presenti 177 voci come risposta alla ricerca ‘All I Want for Christmas is You‘. La fantastica canzone uscita nell’album ‘Merry Christmas’ nel 1994 all’interno dell’album ‘Merry Christmas’, ha permesso alla cantante di scalare le vette delle classifiche e guadagnare più di 60 milioni di royalties. Sembra inoltre che questa hit fu composta da Mariah con unapiccola tastiera Casio.