Pique lascia il calcio, sabato l’addio al Camp Nou

E’ arrivata qualche minuto fa la decisione definitiva di Gerard Pique che, tramite un video pubblicato attraverso i propri canali social, ha annunciato l’addio al Barcellona e, di conseguenza, al calcio giocato.

Il 35enne spagnolo ha ribadito ciò che già in passato aveva sempre affermato ovvero di non voler proseguire la propria carriera dopo l’esperienza in blaugrana.



Gerard Pique lascia il Barcellona e si ritira ufficialmente dal calcio: è stato lo stesso 35enne spagnolo a comunicare la propria decisione arrivata tramite un video pubblicato sui suoi profili social.

Il classe ’87 ha ribadito la volontà di non vestire nessun’altra maglia dopo quella blaugrana, società con la quale ha vinto tutto e contribuito a scrivere pagine indimenticabili di storia.

Pique ha ammesso di aver realizzato il suo sogno da bambino, giocare con la maglia del Barcellona, obiettivo per lo spagnolo decisamente più grande e ambizioso rispetto al diventare un “semplice” calciatore.

L’ultimo saluto ai propri tifosi sarà sabato in occasione della sfida tra i blaugrana e l’Almeria dove i tifosi saluteranno quello che è stato uno degli idoli del Camp Nou per 14 anni.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Pique lascia il calcio, sabato il saluto al Barcellona

Gerard Pique si ritira dal calcio giocato dopo una carriera fantastica che lo ha portato ad essere considerato per anni uno tra i difensori centrali più forti del mondo.

Dopo un anno al Manchester United ,con appena tre presenze, il classe ’87 arriva in Spagna dove si mette in mostra nella stagione 2006/2007 con la maglia del Real Saragozza.

Il sogno dello spagnolo si realizza due anni dopo quando il Barcellona lo acquista a titolo definitivo mettendolo al centro della difesa.

Pique ripaga la fiducia ed in 14 anni colleziona quasi 400 presenze in blaugrana con 29 gol messi a segno e 30 titoli vinti, solo Messi (35) ed Iniesta (32) sono riusciti a fare meglio.

Nel palmares di Pique ci sono ben 8 campionati spagnoli, 4 Champions League, 3 Mondiali per Club, 3 Supercoppe Europee, 7 Coppe del Re, 6 Supercoppe di Spagna, una Premier League, un Community Shield ed una coppa di Lega Inglese.

A completare un palmares da sogno vanno aggiunti i titoli vinti con la nazionale spagnola, il Mondiale del 2010 alzato in Sudafrica e l’Europeo del 2012 vinto in Polonia-Ucraina.

Con l’addio di Pique finisce una carriera impressionante con il calciatore che verrà ricordato come uno dei difensori centrali più forti nella storia del calcio spagnolo.