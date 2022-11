Pensioni, aumento di 2400€ in arrivo: come si richiede e di cosa si tratta

Ecco tutte le novità riguardanti le pensioni. In particolare dobbiamo aspettarci un aumento di 2400 euro. Ecco come richiederlo.

Un altro bonus si aggiunge a quelli già attivi in ambito pensioni. Arrivano ben 2400 euro che verranno percepiti direttamente sul conto in banca o alla posta. Purtroppo, però, questi soldi non arriveranno a tutti, ma soltanto a determinati soggetti che possederanno delle precise caratteristiche.

Se siete curiosi di scoprire come potete farne richiesta e ottenerli, a questo punto non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire cosa sta succedendo alle nostre pensioni italiane. Presto delle novità potrebbero rivoluzionare tutto.

Arrivano 2400 euro in più nelle pensioni

In questo periodo di crisi, con l’inflazione crescente, le famiglie hanno bisogno di maggiore sostegno da parte dello Stato. Il Governo di Giorgia Meloni sta erogando numerose agevolazioni per tutti quei cittadini in difficoltà.

Sta pensando anche agli anziani in pensione, categorie anch’esse che hanno bisogno di aiuti per arrivare alla fine del mese.

In particolare, in questi giorni si sta parlando di un bonus che ammonta a 2400 euro che si aggiungerà alle prossime pensioni. Si tratta di una vera e propria cifra da capogiro, che siamo sicuri che farà impazzire moltissimi italiani.

Purtroppo, però, per riceverla è necessario possedere determinati requisiti, spesso molto restrittivi. E’ inevitabile che alcuni soggetti appartenenti a questa categoria non ne beneficeranno.

Ma come si fa a richiedere il bonus pensione di 2400 euro? Non vi resta che continuare a leggere il nostro articolo per scoprire tutti i dettagli riguardanti l’invio della domandina.

Ecco come richiederli

La maggior parte degli italiani è incredula perché non si aspettava che all’ammontare della pensione si potessero aggiungere ben 2400 euro. E invece è vero.

Si tratta di un bonus sociale che molti pensionati potranno ricevere direttamente sul proprio conto. Sono 2400 euro all’anno, divisi in 12 mesi, per un totale di 200 euro in più al mese di pensione.

L’agevolazione, però, non sarà destinata a tutti i pensionati indistintamente, ma in particolare a coloro che possiedono determinati requisiti. Il primo criterio di selezione è quello di avere almeno 65 anni d’età.

Il secondo è legato all’ISEE, che non può essere più alto di 20mila euro. Inoltre, riceveranno il bonus soltanto quegli anziani non autosufficienti. L’obiettivo del bonus è quello di sostenere quelle famiglie poco abbienti che rischiano di dover inviare i propri parenti anziani a una RSA.

Il bonus in questione viene erogato da alcune regioni italiane, come ad esempio quella delle Marche. Per poterlo richiedere è necessario inviare la richiesta per via telematica utilizzando lo SPID o il CIE.

L’agevolazione verrà erogata ai pensionati richiedenti e rispettanti i requisiti dopo l’inserimento all’interno di una graduatoria. Quindi non rimane che inoltrare la richiesta e attendere la pubblicazione degli elenchi per scoprire se si è stati selezionati.

E voi cosa ne pensate di questo bonus pensato dalle regioni? Non trovate che la cifra di 2400 euro sia inaspettata e che possa fare gola a moltissime famiglie? Fateci sapere se ne farete richiesta.