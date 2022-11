Bustine di té nello scarico: perché dovresti farlo prima di andare a letto

Ecco perché dovresti sempre mettere delle bustine di tè nello scarico: l’effetto è incredibile e perché dovresti farlo prima di andare a letto.

Gli scarichi sono il luogo dove si annidano i batteri ed i germi e dove tendono ad accumularsi i residui di cibo. Inoltre, gli scarichi tendono ad emanare cattivi odori ed a richiedere una costante manutenzione. Proprio negli scarichi delle tubature della cucina e del bagno si formano le incrostazioni calcaree, residui di sapone e di grasso vegetale, olio del tonno e di tutto lo scatolame, i residui di cibo e le stagnazioni di acqua sporca ed insaponata. Tutte le casalinghe italiane sono spaventate dal problema degli scarichi maleodoranti delle tubature. Il primo problema è quello di utilizzare prodotti chimici aggressivi e nocivi per la salute umana e per l’ambiente circostante. Ad aggravare ulteriormente la situazione è la presenza di giunture deteriorate e delle tubature vecchie, che possono richiedere l’intervento di un idraulico. Ecco perché basta mettere qualche bustina di tè nello scarico del lavandino prima di andare a letto.

Bustine di tè nello scarico: come possono essere riutilizzate?

Sono tantissimi i benefici derivanti dal consumo e dall’utilizzo delle bustine di tè nello scarico, in particolare del tè verde. L’alto contenuto di antiossidanti consente di prevenire alcune patologie. Molto spesso le bustine di tè dopo il loro utilizzo vengono gettate nella pattumiera. Si tratta di un gravissimo errore che la maggior parte di noi compie. Le bustine di tè hanno ottime proprietà deodoranti e sono l’ideale per contrastare la formazione dei cattivi odori da ogni parte della propria abitazione, in particolare in cucina ed in bagno.

Come devono essere utilizzate le bustine di tè: il processo di essicazione

Prima di utilizzare le bustine di tè inumidite è bene procedere con l’essicazione delle stesse in modo tale da evitare la formazione della muffa. Basta lasciarle al sole e disidratarle oppure basta mettere la polvere del tè in una ciotola e lasciarla sul termosifone. È importante disidratare ed essiccare le foglie di tè utilizzate per preparare la bevanda.

Bustine di tè nello scarico del lavandino: quali sono gli effetti?

Hai mai pensato di mettere le bustine di tè nello scarico del lavandino? Ecco quali potrebbero essere gli effetti che non conosci. Le bustine di tè sono un potente deodorante naturale che consente di rimuovere i cattivi odori, i quali si formano negli scarichi delle tubature del lavandino. Qui è facile che si annidino i residui di cibo, i germi, i batteri e i residui di sapone per i piatti.

La stessa acqua stagnante favorisce la proliferazione dei cattivi odori e la formazione di colonie di batteri, oltre che le incrostazioni di calcare. Basta inserire due o tre bustine di tè negli scarichi, inumidire e lasciare agire tutta la notte. Il mattino seguente i cattivi odori provenienti dagli scarichi saranno definitivamente spariti.