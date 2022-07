Maria de Filippi è famosa, ma il fratello lo conoscono proprio tutti: è sempre in TV

Maria De Filippi, il volto di Mediaset ha raccontato in parecchie interviste di avere un fratello di nome Giuseppe, a cui è legatissima.

Maria De Filippi nasce a Milano, il 5 dicembre del 1961. Cresce a Pavia sebbene non sia esso il suo luogo di nascita, si trasferisce infatti all’età di 10 anni. Frequenta dunque il Liceo Classico e successivamente l’Università, laureandosi in legge col massimo dei voti.

Conosce Maurizio Costanzo che sposa nel 1995. Nel ’92 nasco, con Alberto Silvestri, l’idea del programma di “AMICI”, che inizia a condurre dal ’93. Poi arriveranno “Amici di sera”, “Uomini e Donne”, e anche “Accadde Domani”, “Missione Impossibile”, “Coppie” e tanti altri in cui la donna ha il ruolo di conduttrice.

Ma lei non è la sola in famiglia. Ha di fatti un altro fratello, chiamato Giuseppe De Filippi, grande più di lei di sette anni. Ma chi è? E di cosa si occupa il fratello a cui Maria è tanto affezionata?

L’amato collega di Maria De Filippi

Giuseppe e Maria hanno vissuto la loro infanzia a Mornico Losana dove, i loro genitori, possedevano un vigneto. I caratteri dei due sono sempre stati molto ed evidentemente diversi, fin dai primi anni scolastici.

Come Maria rivela nelle interviste, il fratello era molto bravo a scuola e intelligente, mentre lei molto meno diligente. Anzi, racconta di aver fatto disperare la mamma insegnate di latino e greco al liceo, mentre il padre dei due era un rappresentante di medicinali.

Giuseppe De Filippi, il fratello dell’amatissima conduttrice per la era un vero e proprio modello da imitare e per lei era un mito, come spesso accade per il fratello minori che idolatrano ed imitano i maggiori. Tempo fa ha infatti dichiarato a “Che Tempo che fa”:

“Tra noi ci sono sette anni di differenza. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato”.

I due fratelli si avvicinano sempre di più. Maria successivamente ha raccontato un episodio divertente, sebbene sicuramente preoccupante:

“Mi ha sparato perché io entravo sempre in camera sua. Lui mi aveva detto ‘Se entri, ti sparo’. Mi ha sparato con una Diana 16. Un fucile. Mio padre era un cacciatore. Ho anche un buco in fronte. Mi ha preso in fronte con un pallino. Mi ha ferito, ma non è successo niente. Se mi prendeva l’occhio era grave”.

Insomma, la coppia ne ha combinate di tutti i colori. Adesso lavorano insieme alla Fascino, la società di Maria, dove Giuseppe è l’amministratore delegato. Inoltre spesso si ritrovano a passare le vacanze insieme sia sullo yacht della conduttrice o alla sua villa ad Ansedonia.

Maria De Filippi può vantare una famiglia bellissima, fatta di amore assoluto e affetto fra tutti i membri di essa, affetto che rende evidente anche a tutti i suoi fan.