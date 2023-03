Mare Fuori, a maggio iniziano le riprese della quarta stagione

Mare Fuori 3 è terminato ufficialmente anche su Rai2. Ieri sera, 22 marzo 2023, sono stati trasmessi gli ultimi due episodi, Un’amicizia è per sempre e La scelta.

Il pubblico si prepara già alla nuova stagione. A maggio inizieranno le riprese.

Il finale di stagione

Nessun finale inconsueto per Mare Fuori 3. La fiction su Rai2 è terminata nello stesso modo della versione streaming presente su Rai Play, e senza alcun minuto aggiuntivo.

La voce si era talmente diffusa in rete che qualcuno aveva iniziato a far circolare immagini rivelatesi poi false.

Ecco che cosa è davvero accaduto.

Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo), approfittando di un permesso, fissa un incontro fuori dal carcere con Rosa Ricci (Maria Esposito), la ragazza di cui è innamorato.

I due si incontrano alla Piscina Mirabilis dove si concedono ad un momento di passione. Ma proprio quando Carmine dichiara il suo amore a Rosa, arriva Don Salvatore (Gennaro della Volpe in arte Raiz). Questi minaccia la figlia e le ordina di uccidere Carmine.

Rosa, di fronte alla scelta sul chi salvare, l’amore o la famiglia, punta il grilletto della pistola verso di sè. Carmine e Don Salvatore tentano di fermare la ragazza, ma durante la colluttazione parte un colpo di pistola. Dovremo attendere la quarta stagione per capire chi avrà avuto la meglio.

La quarta stagione

Dopo il finale di stagione, certo non privo di colpi di scena, sono iniziati gli spoiler e le scommesse su quella che sarà la trama di Mare Fuori 4.

Il vero interrogativo che da ieri sera assilla i telespettatori è questo: è Rosa Ricci a morire?

Fonti attendibili al momento sembrano escludere un simile epilogo per la ragazza che dunque sarà presente nella prossima stagione della fiction. Ma se questo è vero, come evolverà la tormentata storia d’amore con Di Salvo? Le loro famiglie lasceranno che i due possano vivere la loro storia d’amore?

Dovrebbe far ritorno sulla scena anche Edoardo Conte, interpretato da Matteo Paolillo. Sul finire dell’ultima puntata, infatti, apre gli occhi. Una volta sveglio, Edoardo, riuscirà ad accusare il clan Ricci di aver tentato di ucciderlo?

Ma c’è un ultimo grande interrogativo che tormenta i fan:

Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorno e fratello di Rosa, è ancora vivo? Nonostante sia stato ucciso sul finire della prima stagione la sua presenza è ancora molto viva, tanto che ci si chiede se ci sia spazio per un suo ritorno. Se sì, in che modo.

Gli assenti della prossima stagione

Diversi personaggi, amatissimi, lasceranno la serie.

Il primo è Filippo Ferrari o’ Chiattillo, che dopo aver scontato parte della sua pena nell’Istituto penale minorile di Nisida (NA), viene trasferito a Milano, al Beccaria. Ma anche la sua fidanzata, Naditza, (Valentina Romani) abbandona le scene.



Altro grande addio è quello della direttrice del carcere, Paola Vinci, interpretata da Carolina Crescentini, che viene trasferita nel carcere di Ancona in conseguenza del suicidio di Viola (Serena De Ferrari).

Le date

Da tempo oramai gli sceneggiatori sono all’opera per la stesura dei nuovi episodi.

Ivan Silvestrini, il regista di Mare Fuori, lo scorso 11 marzo aveva postato su Instagram la foto della prima pagina della sceneggiatura.

Del resto la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, aveva annunciato la nuova stagione più di un anno fa.

Stando ai rumors le riprese inizieranno a maggio. Dunque per la messa in onda della quarta stagione i telespettatori dovranno attendere il 2024.

Al momento non è dato sapere quando, ma verosimilmente nel mese di febbraio.

Non resta che attendere.