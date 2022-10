Marco Bellavia, quanto dovrebbe pagare per il ritiro dal GF Vip? Penale salatissima

Marco Bellavia, il protagonista indiscusso della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il concorrente ha abbandonato volontariamente la casa più spiata d’Italia. Una decisione davvero difficile per lui, ma sapete quanto ha dovuto sborsare per il suo abbandono? Una cifra da capogiro.

L’abbandono di Marco Bellavia ha fatto molto discutere. Pochi giorni fa, il conduttore di “Bim Bum Bam” ha lasciato volontariamente il programma e secondo il regolamento, dovrebbe pagare una penale che ammonterebbe ad una barca di soldi. La sua è stata una decisione davvero sofferta e difficile che ha lasciato milioni di spettatori a bocca aperta.

Ma ora dovrà sborsare una cifra davvero assurda, proprio per questo, in tantissimi, si stanno chiedendo quanti soldi dovrà pagare per il suo abbandono inaspettato. Scopriamo tutti i dettagli e come funziona: incredibile, una somma talmente alta da mettersi le mani nei capelli.

GF Vip, l’abbandono di Marco Bellavia

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Marco Bellavia ha abbandonato la casa di Cinecittà a causa di alcuni suoi problemi legati alla sua salute mentale. Purtroppo, durante la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5, non ha affatto trovato conforto nei suoi coinquilini.

La maggior parte dei vipponi lo hanno escluso, attaccato e soprattutto non lo hanno aiutato, dopo l’appello d’aiuto che ha fatto pubblicamente: “Conto di riuscire ad andare avanti, se mi date una mano. Perché se una persona ha bisogno e gli altri 22 la aiutano, ce la farà. Da solo non ce la fa“

Nei giorni successivi, la situazione si è fatta sempre più pesante, infatti, il conduttore di Bim Bum Bam ha deciso di lasciare il reality. Il suo abbandono ha spezzato il cuore a milioni di telespettatori. Ma sapete che Marco dovrebbe pagare una cifra davvero assurda? Scopriamo di più.

Marco Bellavia, quanto dovrebbe pagare per la penale? Una cifra assurda

Marco Bellavia ha deciso di lasciare volontariamente la casa di Cinecittà, proprio per questo, dovrebbe pagare una penale, dato che il Grande Fratello Vip prevede la stipula di un contratto, dove al suo interno c’è questa famosa e salatissima penale.

Da quanto si legge sul web, Pamela Prati, una delle concorrenti più forti della settima edizione del Grande Fratello Vip, se decidesse di lasciare la trasmissione, dovrebbe pagare almeno 100 mila euro.

Ma nel caso di Marco Bellavia, dobbiamo considerare che il suo abbandono è legato a dei problemi di salute, proprio per questo, potrebbe non aver pagato nulla. Secondo il regolamento, infatti, la penale non viene applicata se un concorrente si ritira per motivi di salute, lutto o altre problematiche gravi.