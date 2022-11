Marche: altre due scosse di terremoto nella notte, danni ad Ancona

Si sono susseguite nella notte altre scosse di terremoto nelle Marche, due sequenze sismiche rilevate dall’Ingv. Grande paura tra i cittadini, alcuni danni ad Ancona, dove i cittadini hanno lasciato le abitazioni.

Le scosse nelle Marche non si sono fermate neanche nella notte di ieri, quando due eventi sismici hanno colpito ancora una volta la costa della regione.

Ieri sera, verso le 23, molte persone hanno sentito nuovamente la terra tremare, come conferma anche l’Ingv, che attesta l’epicentro a 30 km da Fano. Ecco le news live sul terremoto nelle Marche.

Scosse nelle Marche durante la notte: la situazione

Una forte scossa di terremoto ha colpito le Marche ieri mattina, 9 novembre, alle 7:07.

Questo evento è stato percepito da gran parte della popolazione, anche in alcune regioni vicine, come a Roma e nel Lazio.

Questa notte, dopo la paura della mattina, si sono ripetute altre due scosse, alle 23:05 e un’altra alle 00:15.

Secondo l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), le scosse sono state di magnitudo 3.5 e 2.7, non molto intense ma comunque percepite da alcuni cittadini.

L’epicentro di entrambi i fenomeni sismici di questa notte hanno avuto epicentro a 30 km da Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Non ci sono eccessivi danni a cose o persone, ma ad Ancona alcuni palazzi sono stati danneggiati, come comunica la sindaca della città Valeria Mancinelli.

La prima cittadina ha, infatti, fatto sapere che 10 cittadini sono stati spostati al PalaRossini per la nozze, perché le loro case sono lesionate e dichiarate inagibili al momento.

Nel corso di una conferenza stampa, la sindaca ha raccontato che all’interno della struttura sportiva sono state allestite delle postazioni ad hoc per chi non può o non se la sente di rimanere in casa.

A quanto pare, c’è la possibilità di aumentare il numero delle postazioni fino ad arrivare a 110, in modo tale da essere pronti in maniera preventiva ad eventuali altri problemi.

Nella giornata di oggi, 10 novembre, la sindaca fa sapere che sono previsti ulteriori controlli sugli edifici della città.

Al momento, per fortuna, non ci sono segnalazioni particolari di palazzi o stabili che hanno subito danni gravi.

Il parere degli esperti sul terremoto di questi giorni

Le scosse di terremoto avvertite in questi due giorni nelle Marche hanno spaventato parecchie persone.

Al momento, tutti si chiedono se ci saranno ancora fenomeni sismici nei prossimi giorni.

Non è facile, ovviamente, fare previsioni certe ma gli esperti dei diversi istituti di controllo si stanno facendo un’idea.

Ad esempio Claudio Chiarabba, direttore del dipartimento Terremoti dell’INGV, ha parlato con Repubblica, dicendo che tutti sono allerta per monitorare i movimenti.

Visto che le scosse si sono verificate in mare, come dice il direttore, questi terremoti sono un po’ più complicati da analizzare, ma si cerca di capire cosa potrebbe accadere nelle prossime ore.

Infatti, i sismologi sono a lavoro per tenere sotto controllo il territorio, facendo molta attenzione a dove avverranno se ci saranno le scosse nelle prossime ore.

Per chi vive nelle Marche, comunque, pare che il terremoto in mare sia stata una salvezza per certi versi, visto che di solito i terremoti in quella regione possono superare anche il grado di magnitudo 6.

Bisogna attendere le prossime ore, quindi, per capire se ci saranno altri fenomeni sismici sulle coste della regione, o se la terra si è riaddormentata.