Volano stracci a Windsor, l’inedito retroscena: chi gli avrebbe alzato le mani

By

Scoppia la lite nella Royal Family, lui preso a pugni in pubblico. Ecco chi avrebbe colpito chi. L’indiscrezione lascia di sasso il mondo. Cosa è accaduto a Windsor?

Direttamente dalla Royal Family si fa chiarezza su un incredibile retroscena che ha lasciato l’Inghilterra a bocca aperta: loro finiscono per litigare davanti a tutti.

Violenta lite a Windsor

Volano stracci a Windsor, nel senso letterale del termine: loro finiscono per prendersi a calci e pugni davanti a tutti. Che cosa è accaduto tra due amatissimi componenti della casa reale? Davvero da non crederci.

La Regina Elisabetta è venuta a mancare da soltanto due mesi e Carlo, suo unico erede diretto, si ritrova ora a dover affrontare tutti i problemi che prima erano in capo alla sovrana più amata del mondo.

Per oltre 70 anni, la moglie del duca Filippo è riuscita a gestire non soltanto una Nazione che è diventata tra le più potenti d’Europa e del mondo, ma soprattutto una famiglia complicata con tanti segreti, misteri e scheletri nell’armadio.

I Windsor d’altronde, li conosciamo ormai bene, ogni giorno ne combinano una diversa. Oggi vogliamo parlarvi di ciò che è successo tra due rappresentanti apprezzatissimi della famiglia reale britannica. Proprio loro si ritrovano a combattere davanti a tutti. Ecco chi le ha prese e chi invece le ha date.

Volano calci e pugni: lui messo KO

Finisce direttamente a terra colpito da calci e pugni un componente amatissimo della Royal Family. Stiamo parlando del principe Harry. Che cosa avrà combinato di così grave il secondogenito di Carlo e Diana per essere stato protagonista di questa “violenza inaudita”?

In realtà il curioso retroscena viene svelato dopo anni e a farlo sono i tabloid inglesi. Il principe Harry si è ritrovato a fare la lotta con Mike Tindall, ex campione di rugby e marito di sua cugina Zara Tindall, quest’ultima era una delle nipoti predilette della Regina Elisabetta, figlia della principessa Anna.

Cosa è successo tra Harry e Mike Tindall? Perché i due sono arrivati alle mani? Ve lo spieghiamo noi. In realtà questo episodio è accaduto nel 2003. L’anno menzionato è quello nel quale si è tenuto a Sydney, in Australia, la Coppa del Mondo di rugby a cui ha partecipato Mike Tindall, ex campione di questo sport e famoso rugbista, insieme anche al principe Harry, invitato speciale dell’evento.

A parlare è Mike che con Harry ha sempre avuto uno splendido rapporto. Che cosa hanno combinato i due? Si sono messi d’accordo per testare la celerità e la prontezza delle guardie del corpo del principe inglese.

Per vedere se effettivamente i bodyguards di Harry fossero disposti a fare di tutto per il loro protetto, intervenendo in caso di pericolo, ecco che Mike si scaraventa su Harry sbattendolo al suolo e fingendo di prenderlo a calci e pugni.

Con questo scherzo, Harry si è reso conto che davvero le sue guardie del corpo sarebbero disposte a fare di tutto per lui. Sono intervenuti prontamente i bodyguards del principino che hanno tolto letteralmente di peso Mike Tindall che si era scaraventato su Harry, raggomitolato sul prato.

Mike fa parte della famiglia reale da ormai tanti anni. Sposato con Zara Phillips, figlia della principessa Anna dal 2011, i due hanno tre splendidi bambini, due femminucce e un maschietto, quest’ultimo venuto al mondo solo nel 2021.

L’ex rugbista ha un rapporto splendido con tutti i componenti della Royal Family ma in particolare con Harry a cui è particolarmente legato. In diverse occasioni, anche al di fuori degli eventi di corte o di quelli organizzati dalla Corona, i due sono stati avvistati spesso insieme.

Il loro rapporto si è raffreddato a seguito però della partenza di Harry per l’America. Questo curioso episodio ha suscitato l’ilarità e il sorriso dei sudditi inglesi. Harry era davvero spiritoso ma questa spensieratezza sembra averla persa dopo il matrimonio con Meghan.