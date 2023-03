Marcello Cirillo, incidente stradale sulla Cassia: “Sono vivo per miracolo”

È un volto noto della tv ma è rimasto, purtroppo, protagonista di un grave incidente stradale, che ha deciso di raccontare. Ecco la vicenda che ha visto coinvolto il cantante Marcello Cirillo.

Sul suo profilo Twitter, Marcello ha raccontato il terribile incidente stradale che lo ha visto protagonista sulla Cassia bis.

Marcello Cirillo vivo per miracolo

Immagini forti, quelle della sua auto distrutta dopo il terribile incidente. A raccontare cosa gli è successo è lo stesso Marcello Cirillo, cantante e volto noto della televisione italiana. “Sono vivo per miracolo” – ha scritto.

Era a bordo della sua auto, una Smart, quando è stato investito da un camion, mentre stava transitando sulla Cassia Veientana 2 Bis. Il camion l’ha, dopo averlo tamponato, trascinato per oltre 200 metri, fino a quando l’auto non si è cappottata. Una dinamica che Marcello Cirillo stesso ha voluto ricostruire, ringraziando in primis i soccorsi, prontamente intervenuti che lo hanno estratto dalle lamiere della sua auto.

“Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15.00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia Smart” – ha scritto sui social. Un racconto che l’ha riportato a rivivere sì, quei momenti difficili quanto anche dolorosi, ma che gli ha permesso anche di ringraziare i suoi soccorritori: “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato, se vedete questo messaggio scrivetemi. Una si chiamava Chiara” – ricorda Marcello.

Tanti sono i messaggi che sono arrivati al cantante della trasmissione di Raidue “I Fatti Vostri”, a seguito del racconto del suo incidente. Messaggi di solidarietà ma, soprattutto di tanti suoi fans preoccupati circa le condizioni di salute di Marcello: “Sotto shock ma illeso. Sto bene” – ha scritto per tranquillizzare tutti.

Un incidente lungo la Cassia: la sua auto si è cappottata

Rispondendo ai messaggi dei suoi fans, Marcello ha raccontato anche alcuni dettagli di questa triste vicenda della quale è stato protagonista, in particolare circa il camion che lo ha investito in pieno: “Credo che lui non mi abbia visto e agganciandomi mi ha trascinato per metri poi, quando se ne accorto, ha frenato e io mi sono ribaltato” – ha spiegato.

Marcello ha, inoltre, anche raccontato di come il camionista, una volta accortosi di ciò che stava succedendo, ha fermato il mezzo ed è corso a vedere cosa fosse successo: “Si è fermato non è un criminale, solo una persona distratta” – ha continuato a raccontare il cantante.

L’incidente stradale è avvenuto intorno alle ore 15:00 di ieri lungo la via Cassia Veientana 2 Bis, a nord di Roma, a poche centinaia di metri prima dell’ospedale “Sant’Andrea”. Sul posto sono immediatamente intervenute sia le forze dell’ordine che il personale medico del 118 che hanno aiutato lo stesso Cirillo ad uscire dalla sua auto che si era, nel frattempo, cappottata.

Saranno i rilievi della polizia locale, effettuati sul luogo dell’incidente, a stabilire l’esatta dinamica e a dare una ricostruzione completa di quanto è accaduto.