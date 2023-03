Manuel muore a 26 anni a causa di un infarto

Una giovane vita spezzata da un malore improvviso. Lui si chiamava Manuel ed è morto all’età di soli 26 anni. Un infarto improvviso l’ha stroncato mentre era in casa. Vediamo cosa è successo.

Il suo corpo è stato scoperto dalla sua compagna che ha immediatamente allertato i soccorsi. ma per il giovane non c’è stato più nulla da fare.

Manuel morto di infarto

Manuel Deiana è morto, all’età di soli 26 anni, stroncato da un improvviso malore mentre era nella sua casa, a Ilbono, in provincia di Nuoro. Un infarto improvviso e non ha avuto neanche il tempo di rendersi conto cosa gli stesse succedendo.

A trovare il suo corpo e a scoprire cosa fosse successo, è stata la sua compagna. La ragazza ha subito allertato i soccorsi, ma quando questi sono arrivati a casa di Manuel, a Ilbono, ed hanno cercato anche di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare: il giovane era già deceduto.

Era stato allertato anche l’elisoccorso, come racconta il quotidiano “L’unione sarda”, per portare quanto prima Manuel in ospedale per cercare di salvargli la vita, ma il mezzo non si è neppure sollevato in volo. I sanitari del 118 intervenuti sul posto, hanno subito dichiarato la morte del ragazzo, nonostante su di lui abbiano anche applicato manovre di rianimazione. Non c’è stato più nulla da fare.

Manuel, come dicevamo, aveva solo 26 anni e lavorava come stagionale in un’azienda del posto. Viveva a Ilbono ma era originario di Lanusei sempre in provincia di Nuoro. Si era trasferito a Ilbono dove aveva incontrato la sua ragazza e, con lei, da tempo conviveva. Qui, aveva trovato anche lavoro all’interno di una lavanderia industriale.

Il corpo ritrovato dalla sua ragazza

All’alba di giovedì mattina, la sua ragazza lo ha visto riverso a terra e, dato che Manuel non riprendeva i sensi, ha immediatamente lanciato l’allarme e chiamato i soccorsi, i quali sono subito intervenuto ed hanno cercato, per quanto possibile, di rianimare il giovane, ma per lui non c’è stato più nulla da fare. Il suo cuore aveva già smesso di battere a causa di un infarto fulminante.

“Conoscevo Manuel di vista, lavorava in un’azienda gestita da una mia parente. So che da un paio di giorni, almeno, non stava bene” – ha dichiarato il primo cittadino di Ilbono. Un malessere che si portava dietro da qualche giorno sì, ma nessuno poteva immaginare che si sarebbe tramutato in infarto e che avrebbe strappato il giovane 26enne alla vita in questo modo.

La salma di Manuel è stata portata a Lanusei, suo paese d’origine, a casa dei suoi genitori in attesa dei funerali. Come dicevamo in precedenza, era stato anche allertato l’elisoccorso per permettere un trasporto più veloce e tempestivo di Manuel in ospedale per salvargli la vita. Ma il mezzo non si è nemmeno alzato in volo, poiché i medici del 118, intervenuti a terra, avevano già constatato la morte del giovane.