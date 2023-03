Asteroide verso la Terra, quali potrebbero essere le conseguenze?

Asteroide 2023 DZ2 potrebbe impattare verso la Terra? Un asteroide è un corpo roccioso o metallico di dimensioni relativamente ridotte che orbita intorno al Sole. Gli asteroidi sono generalmente più piccoli dei pianeti e sono classificati come “corpi minori del sistema solare”.

Sono composti principalmente da rocce e metalli e si trovano principalmente nella fascia principale tra le orbite di Marte e Giove, ma possono anche essere presenti in altre zone del sistema solare.

Asteroide e la Terra: i precedenti “pericolosi”

Ci sono stati diversi asteroidi che hanno toccato la Terra nel corso della storia del nostro pianeta. Tuttavia, la maggior parte degli asteroidi che entrano nell’atmosfera terrestre si disintegra a causa dell’attrito con l’aria, creando spettacolari meteore che si possono osservare nel cielo notturno.

i sono stati anche alcuni casi documentati di asteroidi che sono riusciti a raggiungere la superficie terrestre, causando crateri e altri danni.

Cratere di Chicxukub

Uno dei più famosi è il cratere di Chicxulub in Messico, che è stato creato circa 66 milioni di anni fa dall’impatto di un asteroide di circa 10 chilometri di diametro. Questo impatto è stato associato all’estinzione dei dinosauri e ad altri eventi di massa che hanno avuto luogo alla fine del Cretaceo.

Asteroide in Russia nel 2013

In tempi più recenti, il 15 febbraio 2013, un asteroide di circa 20 metri di diametro è esploso nell’atmosfera sopra la città di Chelyabinsk in Russia, causando danni e feriti a diverse persone.

Rischio potenziale

Questo evento ha evidenziato il rischio potenziale degli asteroidi per la Terra e ha spinto molti scienziati a cercare di sviluppare metodi per prevenire o mitigare gli impatti di asteroidi in futuro.

Danni causati da un Asteroide. Cambia anche il clima?

Quando un asteroide si avvicina alla Terra può rappresentare un pericolo per il nostro pianeta. Se l’asteroide è abbastanza grande e colpisce la Terra, può causare danni estesi e potenzialmente catastrofici, con conseguenze per la vita sulla Terra e l’ambiente globale.

Gli effetti di un possibile impatto

Un impatto di un asteroide di grandi dimensioni potrebbe causare un’esplosione e un’onda d’urto molto potente, che distruggerebbe tutto ciò che si trova nel raggio di molti chilometri.

Potrebbe anche provocare un’esplosione vulcanica o un terremoto, con conseguenti tsunami e incendi.

Polvere e detriti e clima che cambia

Gli impatti di grandi dimensioni possono sollevare grandi quantità di polvere e detriti nell’atmosfera, che potrebbero bloccare la luce solare e abbassare le temperature globali per diversi anni.

Ciò darebbe luogo a un cambiamento climatico globale, una riduzione delle rese agricole e una possibile estinzione di alcune specie animali.

Monitoraggio del cielo

Fortunatamente, gli impatti di asteroidi di grandi dimensioni sono rari e ci sono molte organizzazioni e istituzioni che monitorano costantemente il cielo alla ricerca di asteroidi che potrebbero rappresentare una minaccia per la Terra.

Inoltre, ci sono anche alcune proposte per cercare di prevenire o mitigare gli effetti di un impatto di un asteroide, come ad esempio la deflessione dell’asteroide attraverso l’uso di esplosioni nucleari o l’invio di una missione spaziale per cambiarne la traiettoria.

Cosa succederà nei prossimi giorni?

L’asteroide si avvicinerà alla Terra ad una distanza di circa 170.000 chilometri, che è praticamente la metà o meno della distanza tra la Terra e la Luna. Il punto massimo di avvicinamento verrà raggiunto alle ore 12.15 italiana, tanto da passare a meno della metà della distanza tra la Terra e la Luna, rappresentando un evento potenzialmente interessante per gli appassionati di astronomia.

Ci sono previsioni per il passaggio degli Asteroidi?

Il Minor Planet Center (MPC), un’organizzazione internazionale che monitora gli asteroidi e le comete, fornisce informazioni aggiornate sulle previsioni degli asteroidi che passeranno vicino alla Terra. Alcuni degli asteroidi che sono previsti per passare vicino alla Terra nei prossimi mesi sono: