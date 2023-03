Torna l’ora legale, lancette avanti nella notte tra il 25 e il 26 marzo

Torna l’ora legale in Italia, le lancette saranno spostate un’ora in avanti nella notte tra il 25 e il 26 marzo.

Qualcuno di noi dovrà sopportare qualche disagio ma sicuramente ci sarà un risparmio sulla bolletta elettrica.

Torna in vigore l’ora legale

Torna in vigore l’ora legale come ogni anno, e il cambio ricade come sempre sull’ultima domenica di marzo.

Quest’anno il cambio all’ora legale avverrà tra sabato 25 marzo e domenica 26 marzo, e ci troveremo a spostare la lancetta oraria un’ora in avanti.

In occasione di questo cambio di orario ci troveremo a dormire un’ora in meno ma sicuramente otterremo un’ora in più di luce la sera, un risparmio sulla bolletta elettrica e anche una minore emissione di CO2.

Si tornerà poi a spostare nuovamente la lancetta ad ottobre 2023, precisamente tra sabato 28 ottobre e domenica 29 ottobre.

Non tutti però vogliono rinunciare all’ora legale ci sono infatti molte persone e diversi enti che sperano che l’ora legale possa mantenersi tutto l’anno.

Tra di loro troviamo la Sima, ossia Società Italiana di Medicina Ambientale che insieme al Consumerismo No Profit ha deciso di farsi promotrice di una petizione online.

La petizione ha lo scopo di poter riuscire ad ottenere l’ora legale tutto l’anno, fino ad oggi hanno raccolto più di 280mila firme.

Secondo le stime di Sisma mantenere l’ora legale solamente nell’anno 2023 permetterebbe all’Italia un enorme risparmio, considerando le tariffe elettriche attuali, i risparmi diretti in bolletta ammonterebbero a circa 382 milioni di euro grazie ai minori consumi.

Infatti si andrebbe a risparmiare il consumo di energia di circa 720 milioni di kwh. Questo risparmio potrebbe aumentare se le tariffe elettriche dovessero aumentare nei prossimi mesi.

Oltre ai risparmi economici e energetici, ci sarebbe poi un taglio delle emissioni che dovrebbe ammontare a circa 200 000 tonnellate di CO2 in meno, ciò porterebbe sicuramente numerosi benefici sia alla salute umana che al Pianeta.

Gli altri benefici che si possono ottenere dall’adozione dell’ora legale

Alessandro Miliani, presidente di Sima ci ha poi tenuto a precisare quali sarebbero i benefici che potrebbero riportare i cittadini nella scelta dell’adozione dell’ora legale per tutto l’anno.

Secondo Miliani stabilizzando l’ora, sull’ora legale, si eviterebbe il disturbo di alterazione del ritmo circadiano che oggi tutti i cittadini incontrano al passaggio all’ora legale e al passaggio all’ora solare.

Ecco perché Miliani si è diretto direttamente al Governo di Giorgia Meloni nel tentativo di riuscire a far approvare l’ora legale tutto l’anno.

L’Unione Europea si è già espressa in merito a questa questione nel 2019 approvando una direttiva che permette a tutti gli Stati Membri di decidere per proprio conto.

Questa decisione sarebbe anche un importante risposta all’emergenza energetica che da febbraio 2022 stiamo vivendo a causa della guerra in Ucraina. I vantaggi sarebbero per l’ambiente, per la salute collettiva, per i cittadini ma anche per le imprese.

Codacons e Assoutenti si sono schierati a favore di questa proposta. Carlo Rienzi, presidente di Codacons, si è espresso dicendo che sono più di 20 anni che viene richiesto di abbandonare il cambio dall’ora legale all’ora solare e di mantenere attiva solamente l’ora legale.

Questo perché, secondo i loro sondaggi, circa l’80% dei cittadini italiano è contrario al cambio dell’ora. Inoltre i costi del cambio di orario sono decisamente più elevati rispetto ai benefici.

Inoltre circa il 15% dei cittadini al cambio orario subisce diverse conseguenze sia a livello fisico che umorale. E ben un bambino su due produce disturbi del sonno.

I disturbi del cambio orario sono diffusi e reali tra la popolazione, e richiedono qualche giorno di tempo per essere eliminati. Durante quelle giornate ci si sente insonnoliti e si riscontra maggiore irritabilità e difficoltà di concentrazione.

Per controllare i disturbi è consigliabile anticipare gli orari di mezz’ora durante il week end, cercare di stare il più possibile alla luce del sole e svolgere una regolare attività fisica.

Questo permetterà al ritmo circadiano di riassettarsi prima, l’attività fisica permetterà invece di regolare l’umore e di dare al corpo la stanchezza necessaria per aiutare il sonno.