Manovra 2023: tutte le misure dalla prima all’ultima

Si è finalmente concluso il percorso della nuova legge di bilancio che andrà in vigore a partire dal primo gennaio del 2023. Il Senato ha dato il lasciapassare con 107 voti di fiducia.

Come già è ben noto, la maggior parte dei fondi è stato stanziato per contrastare il caro energia. Ma quali sono gli altri interventi? Ecco una lista dei più importanti.

Tutte le misure più importanti della manovra 2023

A partire dall’assegno unico fino alle Zes senza dimenticare le intercettazioni e l’autonomia con particolare attenzione anche al turismo e ad opzione donna.

Sono questi i punti principali su cui si è concentrata la legge di bilancio del 2023.

Questa ha appena ottenuto il lasciapassare definitivo da parte del Senato.

Una legge in cui si sono andati a stanziare gran parte dei fondi per contrastare il caro energia.

Iniziamo a parlare dei vari punti presenti al suo interno. Partiamo dall’assegno unico il quale verrà aumentato per i primi figli che non hanno compiuto il primo anno di vita.

Per coloro che invece hanno almeno tre figli, il beneficio otterrà un aumento fino a quando questi però non hanno compiuto tre anni.

Sarà aumentato anche per quei nuclei in cui sono presenti quattro o più figli con una maggiorazione di 150 euro.

Anche per quanto riguarda il congedo parentale ci saranno delle novità in quanto questo passerà dal 30 ad 80% per un mese in più.

Potrà essere utilizzato fino a quando il bambino non avrà compiuto 6 anni di vita, una misura estesa anche per i papà.

La manovra e la decisione sull’energia e sul tetto al contante

Come già detto, la misura ha lasciato molto più spazio per combattere il caro energia.

Infatti, durante il primo trimestre 2023 continueranno ad essere azzerati gli oneri di sistema mentre sarà rafforzato il bonus sociale.

Per quanto riguarda le imprese, arriverà al 45% il credito di imposta per quelle gasivore ed energetico mentre, per gli esercizi commerciali, questo valore aumenterà al 35%.

Contro l’inflazione sarà ridotta anche l’IVA al 5% per alcuni prodotti femminili come assorbenti e quelli per l’infanzia.

Cambierà anche una parte del reddito alimentare. Una modifica verrà fatta anche sugli extraprofitti fin quando l’aliquota passerà al 50% soltanto per quelle società che hanno il 75% dei ricavi provenienti dall’energia.

A partire dal primo gennaio 2023 verrà aumentato anche il tetto al contante il quale passerà dai 2.000 euro attuali ai 5.000 euro per il 2023.

Eliminata anche la norma sul POS mentre continuano ad essere oggetto di studio anche alcune forme di ristoro per gli esercenti.

Coloro che decidono di assumere stabilmente delle donne svantaggiate, dei soggetti che hanno un’età inferiore 36 anni e coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza potranno sfruttare un’esonero contributivo fino ad un massimo di 8.000 euro.

Verrà confermato anche il taglio del cuneo fiscale di due punti percentuali per quei redditi che non superano i 35.000 euro.

I vari bonus ancora in vigore e l’aiuto verso il turismo

Per quanto riguarda i vari bonus, molti di essi sono stati cancellati per far spazio ad alcuni che continueranno ad essere in vigore anche nel 2023.

Rimane ancora intatto il bonus per acquistare mobili ed elettrodomestici anche se il tetto massimo passa 8.000 euro.

Resterà anche il superbonus il quale però non sarà più al 110%, ma al 90%. Soltanto per in condomini resta nella sua misura attuale e quindi al 110%.

In quest’ultimo caso è importante però che la Cila debba essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno e che non manchi una delibera assemblare con data al 18 novembre.

Sia per gli autonomi e per le Partite Ive, la tassa piatta resterà al 15% per tutti quei redditi che non superano gli 85.000 euro.

Anche per gli autonomi potrà essere utilizzata una flat Tax incrementale.

Per il gioco d’azzardo c’è stato spazio nella nuova legge di bilancio Infatti, fino al 2024 sono state prorogate tutte le concessioni su bingo, scommesse e gioco a distanza.

Per dare una mano all’Italia a ripartire dopo il periodo di stop provocato dalla pandemia, il governo Meloni ha pensato di realizzare una manovra utile a favorire il turismo.

Infatti, per i comuni che hanno una forte vocazione turistica, è stata data la possibilità di alzare la tassa di soggiorno fino ad un massimo di 10 euro.

Verranno date anche alcune risorse per il turismo sostenibile, per i piccoli comuni e per i cammini religiosi.

Spazio anche per le intercettazioni le quali potranno essere utilizzate per un certo periodo di tempo e, dopo sei mesi, queste dovranno essere distrutte.

Tutti gli altri punti importanti

Da Palazzo Chigi una cabina di regia avrà il compito di stabilire, nel corso di 6 mesi, il Le,p partendo dal primo passo, ossia quello dell’autonomia differenziata.

Spazio anche per i mutui i quali potranno essere rinegoziati cambiando verso il tasso fisso soltanto nel caso in cui la cifra non superi i 200.000 euro e che l’Isee non sia oltre i 35.000 euro.

Ci sarà anche una detrazione del 50% per l’acquisto di case sia di classe A che di classe B mentre è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto della prima casa per coloro che non hanno compiuto ancora 36 anni.

Per quel periodo di tempo che va dal 2023 al 2026 sono stati messi a disposizione 150 milioni di euro per investire nei beni strumentali e nei macchinari delle piccole e medie imprese.

L’opzione donna modificata a 60 anni e può essere ridotta di un anno per ogni figlio entro fino ad un massimo di due.

Con la nuova legge di bilancio riprenderanno anche i lavori sullo Stretto facendo sì che la società Stretto di Messina venga riattivata dopo un periodo di liquidazione.

Inoltre nel 2023 per andare in pensione dopo aver accumulato 41 anni di contributi e compiuto 72 anni di età.

Sarà rivalutata al 100% automaticamente anche gli assegni per coloro che percepiscono una pensione quattro volte il minimo mentre per coloro che la percepiscono da quattro o cinque volte la rivalutazione sarà dall’80 all’85%.

Per coloro che hanno superato di 75 anni, la pensione minima avrà un valore di 600 euro.

Grandi cambiamenti anche nel reddito di cittadinanza. Per coloro che appartengono alla categoria degli occupabili, il reddito resterà in vigore per 7 mesi.

Questo decadrà dopo che sarà rifiutata la prima offerta di lavoro congrua ricevuta.

Coloro che invece hanno un’età tra i 18 e 29 anni, dovranno necessariamente partecipare ad un corso formativo.

Cambiamento anche per la quota destinata all’affitto in quanto quest’ultima verrà indirizzata direttamente al proprietario di casa.

Prolungato Smart Working per i lavoratori fragili fino al 31 marzo.

Spazio anche per la tregua fiscale in cui sono state realizzate 12 sanatorie così da dar vita ad una pace tra contribuente e fisco.

Resta lo stralcio di tutte quelle cartelle per un importo entro i 1.000 euro e ricevute fino al 2015.

Per quanto riguarda le multe, sarà compito del comune decidere se annullare o meno tali sanzioni.

Realizzato anche un Decreto Salva sport. Per loro, quei versamenti sospesi a causa del covid, potranno essere pagati a rate con delle sanzioni molto piccole.

Aumentato anche il fondo per le borse di studio mentre per il diciottenni, l’App18 potrà essere sfruttata nel 2023 mentre nel 2024 verrà diviso in due carte che faranno riferimento sia al reddito che al merito.

Infine torneranno anche i voucher per le prestazioni di lavoro occasionale che potranno essere sfruttati nell’agricoltura, nei night club e nelle discoteche.