Fertilizzante naturale per le piante: con questo diventeranno sane e rigogliose

Fertilizzante naturale, sai come puoi crearlo facilmente a casa tua e con le tue proprie mani? Solo con questo ingrediente le tue piante diventeranno rigogliose e sane. Hai mai provato questa tecnica?

Come avere piante sane e rigogliose tutto l’anno? Ti basterà creare questo fertilizzante naturale. Un semplice ingrediente risolverà il tuo problema per sempre.

Fertilizzante naturale: perché preferirlo per la cura delle piante

Sei un amante delle piante ma stai avendo problemi a vederle crescere sane e forti? Non sei un pollice verde ma adori riempire il tuo terrazzo o la tua casa di queste splendide creature ma non sai come prendertene cura?

Se la risposta a queste domande è sì, sappi che c’è una soluzione. Sappiamo tutti che le piante sono proprio come gli esseri umani: per poter crescere forti e sane hanno bisogno di tutti i nutrienti necessari, come per esempio i minerali.

Per questa ragione in commercio esistono tanti fertilizzanti ma non sempre naturali. I concimi, definiti anche così, sono importanti per la manutenzione delle piante sia che esse si trovino in giardino che in vaso.

Eppure possiamo assicurarti che i fertilizzanti naturali, rispetto a quelli artificiali, ti consentiranno di avere piante sane e rigogliose per tutto l’anno. Sai che puoi creare una miscela casalinga con le tue stesse mani? Per fertilizzare le piante ti basterà solo questo ingrediente.

L’ingrediente segreto per fertilizzare in maniera naturale le tue piante

Per avere piante sane e rigogliose tutto l’anno hai bisogno di fertilizzarle. I concimi sono la soluzione al tuo problema. Sono un po’ come le vitamine per gli uomini. Allo stesso modo, anche le piante hanno bisogno di elementi nutritivi per stare bene.

Ecco perché si ricorre ai fertilizzanti che apportano infatti nella pianta sostanza nutritive essenziali per la loro crescita. I concimi possono essere minerali, organici o biologici: dovrai scegliere tu quello più idoneo a seconda anche del tipo di pianta che devi fertilizzare.

Generalmente, i concimi sono formati da potassio, fosforo, azoto e altri macro e microelementi che vanno a equilibrare le proprietà del terreno permettendo la crescita forte e sana delle piante.

L’azoto per esempio, consente la nascita di nuovi germogli mentre il fosforo la formazione di nuove radici. Il potassio invece, garantisce la fioritura e la colorazione di fiori e frutti. Dicevamo poc’anzi che esistono tanti concimi a seconda anche delle piante da fertilizzare.

Per esempio, le piante verdi da esterno hanno bisogno di concimi ricchi di azoto. Quelle invece da appartamento necessitano di concime arricchito di fosforo e potassio. Quelle aromatiche invece di potassio, fosforo e azoto.

Sai che puoi creare con le tue stesse mani un fertilizzante naturale che ti permetterà di avere piante sane e rigogliose sempre? Ti basterà solo un ingrediente. Di cosa stiamo parlando? Semplicemente del sale di Epsom!

Procurati questo prodotto e vedrai che risultato! Come creare il tuo fertilizzante naturale? Il procedimento è davvero semplicissimo. Innanzitutto compra uno spruzzino che ti servirà per vaporizzare il prodotto.

Poi ti occorreranno 250 ml di acqua, mezzo cucchiaio di sale di Epsom e nulla più. Procediamo. Prendi un contenitore all’interno del quale inserirai l’acqua. Aggiungi il tuo mezzo cucchiaio di sale di Epsom e mescola gli ingredienti.

Versa il prodotto nel tuo spruzzino. Fatto, la tua miscela casalinga è pronta. Spruzza questo composto sulle tue piante bagnando attentamente lo stelo e le foglie. Per ottenere maggiori risultati puoi utilizzare questo fertilizzante naturale anche sul terreno della pianta.

Vedrai che nel giro di pochissimi giorni noterai un incredibile cambiamento: le tue piante appariranno più lucenti, sane e con foglie forti. Insomma, a volte basta davvero poco per poter salvare o migliorare la vita delle nostre piante. Questo rimedio naturale ti aiuterà ad avere piante sane e rigogliose tutto l’anno. E tu, eri a conoscenza di questo sistema?