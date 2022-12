Tigre aggredisce Ivan Orfei durante uno spettacolo. Paura per il domatore

Tanta la paura e il panico che si è scatenato in uno spettacolo di Ivan Orfei, il famoso domatore. Durante un’esibizione ieri sera in provincia di Lecce, sembrerebbe essere stato attaccato da due tigri. Durante la sua esibizione, l’uomo è stato attaccato in un primo momento da una tigre e successivamente anche dall’altra. Orfei è ora ricoverato all’ospedale, dove è stato prontamente trasferito in codice rosso a seguito dell’accaduto.

Ivan Orfei è stato attaccato da due tigri durante un’esibizione. Il numero coinvolgeva due esemplari di tigri, ma qualcosa è andato storto. Tra applausi e timore del pubblico ad un certo punto, una delle due tigri ha attaccato il famoso domatore. Sembra che Orfei abbia riportato a seguito di questa aggressione diverse ferite profonde alla gamba e al collo ed è ora ricoverato all’ospedale a seguito dell’imprevisto avvenuto durante lo spettacolo.

Vediamo più da vicino il tragico incidente e le condizioni di Orfei dopo essere stato aggredito da ben due tigri.

L’aggressione

In provincia di Lecce, durante uno spettacolo del Circo “ Amedeo Orfei”, Ivan Orfei di soli 31 anni ha rischiato la vita. Tragedia sfiorata a Surbo, dove il domatore di 31 anni è stato azzannato e gravemente ferito da due tigri durante il suo spettacolo. Il numero in questione comprendeva la presenza di due tigri all’interno della gabbia che sembrano alquanto infastidite.

Ad un certo punto, durante lo spettacolo di ieri sera, una tigre ha attaccato il domatore Ivan Orfei. Dopo aver provocato e stuzzicato una delle due tigri, una di loro lo ha attaccato. In un secondo lo spettacolo si è trasformato e dagli applausi del pubblico sono emerse urla e terrore per quello che stava accadendo davanti ai loro occhi.

Istintivamente anche il secondo felino ha attaccato il domatore e nonostante il repentino intervento di un aiuto esterno, Orfei ha riportato ferite molto profonde alla gamba e al collo, ed è stato portato in pronto soccorso con un codice rosso.

Le condizioni di Ivan Orfei

Dopo essere stato aggredito alle spalle da uno dei due felini e in seguito anche dall’altro, l’uomo è stato immediatamente soccorso dallo staff presente nel circo e dagli operatori del 118. In base alle ferite riportate è stato immediatamente trasferito in un ospedale in codice rosso. Ivan Orfei però non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite molto profonde al collo e ad una gamba. A seguito dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della questura di Lecce.

Ciò che è avvenuto ieri durante lo spettacolo non è poi così anomalo, se si pensa al fatto che i due felini sono stati istigati e stuzzicati come di consueto accade durante questi spettacoli. Tutto ciò è perciò da ricollegarsi all’indole di questi predatori che, quando uno meno se lo aspetta, esce inevitabilmente fuori.