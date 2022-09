Manfredonia, spari tra la folla al luna park: gambizzato un uomo

Una festa che si è trasformata in sparatoria a Manfredonia, in Puglia. Spari fra la folla si sono sentiti ed una persona è anche rimasta ferita. Si tratta di un uomo già noto alle Forze dell’ordine, immediatamente soccorso dal personale sanitario.

È stato colpito alla coscia nel pieno dei festeggiamenti del Santo Patrono. Sono in corso le indagini.

Manfredonia: un uomo ferito

Spari nella notte della festa del Santo Patrono a Manfredonia. All’interno del luna park, allestito in occasione dei festeggiamenti, anche se erano passate le 2 di notte, c’erano ancora delle persone. Ed è proprio lì che si è consumato l’agguato.

L’uomo è stato raggiunto da colpi di pistola alla coscia sinistra. Si tratta di un 46enne, Giovanni La Torre, noto alle Forze dell’Ordine. Appena si sono uditi gli spari e chi era intorno ha visto l’uomo ferito ed accasciato a terra, sono intervenuti gli uomini del personale sanitario che lo hanno soccorso e portato all’ospedale di San Giovanni Rotondo.

L’agguato è avvenuto, stando alle primissime indagini, intorno alle ore 2,30 della scorsa notte, in zona San Salvatore a Manfredonia. Spari sentiti nell’aria e ben quattro i bossoli trovati a terra dalla Polizia che è intervenuta sul posto. La vittima, ferita, come abbiamo detto, era nota alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali, fra cui anche quello di rissa e di porto illegale d’armi da fuoco.

Una scena terribile, come hanno anche raccontato le mamme ed i bambini che si trovavano nell’area mercatale dove erano state allestite le giostrine. Spari che hanno, ovviamente, scatenato il panico ed il fuggi fuggi fra la folla, ma che hanno comunque permesso ai killer di centrare il loro bersaglio, anche se tra la folla.

Spari fra la folla di bambini alle giostre

Tante sono state le testimonianze ed i racconti che si sono letti, immediatamente dopo l’accaduto, anche sui social. Il terrore e la paura sono i due sentimenti che ne hanno fatto da protagonisti. Gli spari nell’aria e i volti dei bambini e dei loro genitori lì presenti quando li hanno uditi ma, soprattutto, quando hanno visto la vittima a terra sanguinante e agonizzante.

In molti hanno pensato di rivivere scene da film, dove spari e feriti si vedono anche tra la folla, ma era purtroppo la pura realtà. Non è la prima volta che si ripete una situazione del genere in provincia di Foggia (di cui anche la cittadina di Manfredonia fa parte). Il ferito, ora, si trova in ospedale, mentre la Polizia prosegue con le indagini per capire l’esatta dinamica del fatto e cercare, anche, gli autori dell’agguato.

Lo scorso anno, nel pieno della festa per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, altri spari fra la folla, questa volta a San Severo, uccisero un uomo di 42 anni.