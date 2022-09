Incredibile assegno per i figli dei minorenni, 445€ sul conto: fai subito domanda

Un assegno per i figli minorenni che fa tirare un sospiro di sollievo ai genitori, soprattutto in un momento di crisi come questo attuale.

È un periodo molto complicato, per questo motivo le famiglie necessitano di aiuto concreto che si traduce in sussidi – sconti e bonus. Il Governo italiano ne è consapevole e sta pensando ad una serie di bonus che possono supportare gli italiani sulla vita di tutti i giorni. Ovviamente, non è facile considerando la crisi in corso, ma alcuni di questi sono studiati appositamente per dare una mano.

Aiuti per le famiglie, dai bonus ai sussidi

In considerazione del periodo attuale e delle difficoltà che ci possono essere giorno dopo giorno, il Governo italiano ha deciso di attuare alcune misure importanti per andare incontro alle famiglie e gli imprenditori.

Sono proprio le famiglie con i figli a carico che possono essere maggiormente in difficoltà, subendo questa situazione economica in maniera pesante. Le spese aumentano e il ritorno a scuola in presenza non prospetta nulla di buono, considerati i rincari anche dei kit scolastici in essere.

Si parla in queste ore di assegno per figli minorenni: ma chi lo può richiedere?

Assegno per figli minorenni: come richiederlo e requisiti

Come anticipato, sono moltissime le famiglie con figli a carico che hanno una grande difficoltà a sostenere tutte le spese che ci sono giorno dopo giorno. L’inflazione è in aumento e in autunno sono previsti degli aumenti di altissimo livello, tanto che alcuni prevedono una situazione di difficoltà impossibile da arginare.

Il Governo ha pensato a nuovi aiuti per le famiglie, infatti chi ha dei figli a carico può ricevere un assegno di 445euro al mese se i figli non sono maggiori di 3 anni. È importante ricordare che per le famiglie è previsto – sempre – l’assegno unico universale che viene accreditato alla famiglia in proporzione all’ISEE e numero di figli. Infatti, in considerazione dell’inflazione che sarà molto alta, l’assegno unico universale sarà aumentato sino all’8%.

È bene ricordare che l’assegno unico universale eroga una cifra che va in proporzione all’ISEE , per questo motivo le famiglie con ISEE basso potranno avere una cifra importante ogni mese. Per quanto riguarda l’assegno per i figli minorenni è quello del Nido che consente di ricevere una cifra di 445Euro al mese.

La cifra è proporzionale al costo del nido pubblico o privato e si può già richiedere sulla piattaforma dell’Inps. Le domande sono state aperte dal primo di agosto e le famiglie con figli piccoli possono già tirare un sospiro di sollievo. Sommando la cifra dell’assegno unico universale e quello del nido, si arriva ad una buon soglia per famiglia.

L’aiuto previsto è mensile e si riceverà per 11 mesi come rimborso alla spesa del nido pubblico o privato. L’intero anno sarà quindi coperto, escludendo solo il mese di agosto, al fine che le famiglie possano continuare a lavorare e i bambini possano stare al nido senza costi aggiuntivi.