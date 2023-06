Il ragazzo scomparso a Messina è stato ritrovato morto in una Smart

I suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa sabato ma, mai, si sarebbero aspettati un finale così tragico. Il corpo di un giovane di 28 anni è stato ritrovato in una frazione del comune di Messina.

Al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi e sarà solo l’autopsia a chiarire la dinamica di ciò che è effettivamente successo al giovane.

Messina, trovato cadavere di un 28enne

Aveva soltanto 28 anni ed il suo corpo è stato ritrovato in un piccolo vallone di Zafferia, frazione del comune di Messina, all’interno di una Smart blu. La segnalazione di quell’auto, ferma lì da un paio di giorni senza un apparente motivo, è arrivata alle forze dell’ordine da alcuni residenti, i quali l’avevano lì notata. All’arrivo proprio degli agenti, è stato rinvenuto all’interno il corpo del 28enne.

La scomparsa del ragazzo era stata denunciata dalla sua famiglia proprio nella giornata di sabato, sul posto, all’arrivo della segnalazione, sono intervenuti sia i Carabinieri che i Vigili del fuoco, per recuperare l’auto. Sul posto anche il personale medico del 118 che non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane. Stando alle primissime indagini, la morte sarebbe avvenuta intorno alle 24 – 48 ore prima del ritrovamento del cadavere stesso.

Non sono ancora state accertate le cause del suo decesso ed è stata, per questo, disposta l’autopsia sul corpo per capire cosa sia effettivamente successo. La segnalazione, da parte di alcuni residenti del posto, era stata chiara: c’era quell’auto lì, nel vallone, già da alcuni giorni e nessuno era venuto più a riprenderla.

Strano per un posto così particolare lasciare lì un’auto e, per questo, i residenti del posto, notando la stranezza, hanno dato segnalazione alle forze dell’ordine. Da lì, l’intervento dei Carabinieri, quanto anche dei Vigili del Fuoco che, nel recuperare dal fondo la Smart di colore blu, hanno trovato al suo interno anche il cadavere del giovane 28enne la cui scomparsa, come dicevamo, era stata denunciata dalla sua famiglia proprio sabato.

È stato rinvenuto in un vallone all’interno della sua auto

Ora, sarà solo attraverso l’esame autoptico effettuato dal medico legale, che sarà possibile chiarire l’esatta dinamica di quello che è successo e, soprattutto, capire come il giovane sia morto. Stando ad alcune primissime informazioni, la morte sarebbe avvenuta fra le 24 e le 48 ore prima della scoperta del cadavere stesso nel vallone.

Non si conoscono ancora le generalità del giovane e, come dicevamo, si sa soltanto che la sua famiglia aveva denunciato la sua scomparsa proprio il giorno prima del ritrovamento del suo cadavere all’interno di un’auto, in un piccolo vallone di Zafferia, una frazione del comune di Messina.

Stando a quanto emerso da una prima ispezione effettuata dal medico legale, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, né di armi né strangolamenti.