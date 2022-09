Emma Marrone: in un video racconta la malattia del papà

Un dolore troppo difficile da superare e, anche, da sopportare. Emma Marrone e la scomparsa di suo padre Rosario. In un video ha deciso di raccontare cosa è successo, con la voce rotta dal pianto.

Ecco le parole della giovane cantante in ricordo del suo genitore, scomparso a 66 anni.

Emma Marrone: il ricordo di suo padre

Lo scorso lunedì, il padre di Emma Marrone è volato al cielo all’età di soli 66 anni. Una notizia che ha sconvolto non solo la cantante, ma anche i tantissimi suoi colleghi che non le hanno fatto mancare messaggi di cordoglio, di vicinanza e di affetto.

Per metabolizzare la perdita, ma anche per ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento così doloroso e difficile, Emma ha deciso di postare in un video sui suoi contatti social, dove ha voluto raccontare di suo padre. La voce rotta dal pianto e dalla commozione, ma ferma e dolce quando si parla di suo padre.

La leucemia: questa è stata la malattia che glielo ha strappato via e di cui, papà Rosario, soffriva da quasi 11 mesi. Nel suo video postato su Instagram, Emma si mostra così, senza trucco, lustrini o paillettes: è semplicemente una giovane ragazza che piange la morte di suo padre, con il dolore che si sente dalle sue parole. Ma anche con la consapevolezza di non esser sola, e che suo padre è e le starà sempre accanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Non si preoccupa dei commenti di chi, per la prima volta, la vede senza trucco. Emma è così, e ha deciso di ringraziare, proprio con questo video, tutti coloro che le sono stati vicino. Un messaggio semplice, rotto dal pianto: “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato”.

Il papà morto di leucemia

Il grazie di Emma non è andato solo ai tantissimi fans che non l’hanno fatta sentire sola, ma anche a tutti i medici e al personale sanitario che, in questi mesi, si sono presi cura di suo padre. La cantante ha spiegato che, dallo scorso mese di ottobre, il padre ha iniziato la lotta contro la leucemia e che, purtroppo, non è riuscito a vincere.

A chi le chiede “cosa possiamo fare per te”, Emma non ha mezze parole: chiede a tutti di diventare donatori di midollo. Chiede di informarsi, confermando che una scelta così bella è sia per noi stessi, ma soprattutto per aiutare gli altri, per salvare quante più vite nel minor tempo possibile.

Un ricordo toccante quello di Emma che resterà vivo nel cuore di tutti i suoi fans e non solo.