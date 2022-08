Maltempo, scatta l’allerta in 8 regioni: allagamenti in Liguria

Un’Italia ancora, in parte, divisa in due, per quel che riguarda le condizioni meteo. Al Nord e in parte del Centro, l’allerta è già presente. Mentre al Sud la situazione metereologica si presenta a fasi alterne.

Sono ben 8 le regioni in allerta meteo al Nord. Vediamo insieme quali sono e qual è la situazione.

Allerta meteo: sotto controllo alcune Regioni

Non sono più semplici temporali di metà o fine estate, che rinfrescano l’aria, fanno passare le nubi per qualche ora (di solito, il pomeriggio, quando il calore “si alza” verso l’alto), e poi torna il sereno. Siamo davanti a eventi climatici diversi per il nostro territorio, dove questa volta, anche al minimo temporale, la situazione può degenerare in vera e propria alluvione.

Ebbene sì: perché i cambiamenti climatici stanno portando anche questo nel nostro territorio e, non a caso, stiamo imparando ad abituarci alla presenza di trombe d’aria anche frequenti (e non solo lungo le coste) e a grandinate forti e insistenti.

Durante questo mese di agosto, abbiamo imparato a conoscerli un po’ di più questi eventi climatici estremi e non c’è stata Regione d’Italia che ne è rimasta immune. Ma la situazione non tende a migliorare, tanto che è stata diramata, per ben 8 territori, ancora una volta, l’allerta meteo.

Allerta gialla per una perturbazione che, dall’Atlantico, arriverà sulle nostre zone, portando con sé, ovviamente, piogge e temporali. Le prime zone ad esserne state colpite sono state la Liguria, in particolare nella zona di Albenga, e l’Emilia Romagna, nella provincia di Modena.

Maggiormente colpite le zone di Albenga e Modena

Ma la situazione non si è fermata a questa notte. Per questo motivo, ed anche in via precauzionale, l’allerta gialla è stata diramata anche per altre regioni, quali il Piemonte, l’Emilia Romagna, la Toscana, la Lombardia, il Veneto, il Trentino e anche per le Marche.

Come dicevamo in precedenza, una delle regioni più colpite da questa nuova ondata di maltempo è stata la Liguria. Dalle ore 20 della serata di ieri, piogge intense si sono riversate nella zona di levante, facendo registrare allagamenti nella zona di Albenga e provocando danni sia alle colture che anche agli stabilimenti balneari lungo la costa, visto l’insistenza dei temporali.

A Modena e nella sua provincia, il vento forte ed il temporale violento, ha sradicato e fatto cadere alcuni alberi nella frazione di San Damaso, non provocando, però, alcun ferito. Non solo pericolo per le abbondanti piogge, ma anche pericolo fulmini. Questa è una delle principali allerte che la Protezione Civile ha diramato nelle regioni interessate, in particole per il Trentino.

Una situazione da tenere sotto controllo, in particolare per la popolazione.