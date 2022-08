“Speravo durasse…”, dopo il divorzio di Ilary e Totti quella frase che spezza il cuore a tutti

Il divorzio imminente di Ilary Blasi e Francesco Totti ha veramente spezzato il cuore a molte persone, soprattutto a chi li ha conosciuti e a chi ha vissuto la loro storia dal principio. Le parole di questo famoso conduttore hanno veramente commosso tutti. Ecco chi e cosa ha detto.

Ancora si parla della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una notizia che ancora in molti non riescono a digerire. I due hanno trascorso l’estate lontani l’uno dall’altra, anzi la Blasi è stata addirittura all’estero per sfuggire a paparazzi e gossip nostrano.

Sono tanti anche i membri del mondo dello spettacolo ad essere rimasti a bocca aperta, dopo l’annuncio dell’ex coppia a luglio. Tra loro, una persona che ha conosciuto molto bene Ilary Blasi in passato e che ha svelato un retroscena che commuove.

Il commento di Gerry Scotti su Ilary Blasi e Francesco Totti

Uno dei volti più amati del piccolo schermo e di Mediaset è Gerry Scotti: conduttore di molteplici programmi televisivi, Gerry è stato anche il “padrino” televisivo di Ilary, che ha cominciato proprio con uno dei suoi programmi.

Infatti, Ilary Blasi ormai più di vent’anni fa ha iniziato la sua carriera come letterina di Passaparola, dove ha incontrato anche la sua grande amica Silvia Toffanin.

In quel periodo praticamente storico, Ilary e Francesco stavano iniziando la loro relazione, con un amore passionale ma all’inizio tenuto segreto, vista la grande popolarità di lui nel mondo del calcio.

Gerry Scotti ricorda bene quei momenti, come ha raccontato in un’intervista a Panorama, tanto è vero che è rimasto molto dispiaciuto dopo la notizia della separazione.

Il conduttore ricorda quando nel backstage di Passaparola incontrò un ragazzo con un cappello di lana sulla fronte, che aspettava qualcuno quasi nascosto. Così, Gerry gli chiese chi fosse e lui rispose “Francesco”. Lì Scotti capì chi era e gli chiese che ci facesse lì e il giovane Totti rispose: “Aspetto Ilary”.

Gerry Scotti ha vissuto la nascita di quell’amore durato vent’anni, proprio come un fratello maggiore, e anche lui, come tanti, sperava potesse durare per sempre: “Ci sono passato anche io al divorzio, so che significa quando la vita decide per noi”

La separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti, una situazione tesa

Gerry Scotti, come tanti altri, si è mostrato molto dispiaciuto per quello che la Blasi e Totti stanno vivendo, insieme a tutta la loro famiglia che, di sicuro, sta soffrendo molto per questa situazione.

Intanto, pare che il nuovo flirt di lui, Noemi Bocchi, voglia uscire allo scoperto mentre il Pupone ovviamente vuole mantenere il riserbo.

Invece, secondo Alfonso Signorini, Ilary Blasi sarebbe su tutte le furie per questa storia, soprattutto perché Totti quest’estate ha portato spesso da Noemi la loro figlia piccola Isabel.

Altre voci che arrivano dagli amici di Totti, invece, dicono che la crisi è stata scatenata proprio dalla showgirl, per un motivo segreto che non è stato rivelato ma che, secondo loro, verrà presto a galla.

Quale sia la verità, al momento, non è dato sapere, anche perché entrambi stanno mantenendo la massima riservatezza, anche per tutelare i loro tre figli.