Gorbaciov, una delle figure chiave del 20° secolo

L’ex presidente Gorbaciov ormai da anni era diventato un critico della Russia moderna e dei suoi attacchi alla democrazia.

Mikhail Gorbaciov è morto a Mosca all’età di 91 anni. Celebrato all’estero e disprezzato da molti in patria, l’ultimo leader dell’Unione Sovietica, il grande riformatore della Russia comunista; anche l’uomo che ha portato alla fine dell’URSS e dell’impero sovietico, è morto in un ospedale della capitale russa, secondo l’agenzia statale Tass.

Gorbaciov ha aperto la strada alla democrazia per decine di milioni di persone e ha facilitato lo ‘scioglimento’ della Guerra Fredda

Nato a Stavropol, nel sud-ovest della Russia, Gorbaciov ha aperto la strada alla democrazia per decine di milioni di persone e ha facilitato lo ‘scioglimento’ della Guerra Fredda che ha bloccato il mondo in isolamento e ha acceso il confronto con gli USA per quattro decenni. E’ stata una delle figure chiave del 20° secolo.

“L’Unione Sovietica è andata in pezzi quando Gorbaciov ha indebolito lo stato nel tentativo di rafforzare l’individuo”, afferma William Taubman in Gorbaciov, Life and Times (Debate), una lunga biografia dell’ex leader sovietico. Le grandi basi della sua eredità democratica sono quasi crollate in Russia oggi.

Quasi tutti i trattati di disarmo da lui firmati sono stati liquidati, molti dei tabù caduti guidati dai suoi processi di riforma sono stati reimposti e sono più acuti da quando il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato l’invasione dell’Ucraina lo scorso 24 febbraio in un guerra su larga scala che ha scosso il mondo e isolato la Russia. Negli ultimi anni, l’ex presidente dell’URSS era diventato una figura piuttosto isolata in Russia, con la maggior parte dei suoi contemporanei ormai deceduti e relegati dalla politica.

I media statali, a dir poco, lo ignoravano per le sue critiche ai problemi democratici della Russia di oggi e, sebbene quasi sempre velate, al governo di Vladimir Putin. Di tanto in tanto si levavano voci (anche di spicco) che proponevano di perseguirlo per aver incitato al crollo dell’Unione Sovietica, definita dal presidente Putin la “più grande catastrofe geopolitica” del XX secolo; e ancora di più in un momento in cui i nostalgici dei tempi sovietici sono aumentati, secondo i sondaggi.

Il politico riformista si era astenuto dal commentare pubblicamente la guerra su larga scala lanciata in Ucraina dal Cremlino, anche se il suo amico Alexei Venediktov, ex capo della radio Echo di Mosca, ha recentemente affermato che Gorbaciov aveva detto in privato di essere “sconvolto” perché il suo “lavoro di una vita” era stato “distrutto”. Il politico non aveva l’immunità e la sua fondazione si mosse con cautela per evitare di essere etichettato come un “agente straniero”.

Negli ultimi anni ha avuto notevoli problemi di salute. Viveva da solo a Mosca. Sua figlia, le sue due nipoti ei suoi due pronipoti vivono fuori dal paese. La voglia rossastra sulla fronte era sbiadita. Proveniente da un ambiente rurale, ma ha studiato all’Università statale di Mosca, dove ha studiato legge, Gorbaciov si è fatto strada fino al vertice del partito comunista. Mentre si alzava, i suoi dubbi sul sistema si facevano più intensi, hanno raccontato i suoi biografi.

Quei dubbi hanno segnato la sua carriera, prima come segretario generale sovietico e poi come presidente. E lo hanno portato a realizzare una riforma trascendentale della società sovietica tra il 1985 e il 1990, con l’introduzione della perestrojka (ristrutturazione) dell’economia e della glasnost (trasparenza) in materia di politica culturale. Quella riforma includeva la democratizzazione del partito, la trasformazione del paese in una repubblica presidenziale e una riforma costituzionale per consentire la politica multipartitica.

Gorbaciov ha ordinato, ad esempio, che gli atti del Parlamento fossero trasmessi in televisione. I cambiamenti che ha portato avanti hanno contribuito a far cadere alcune delle peggiori repressioni del sistema comunista. Ha aperto la strada alla libera impresa e all’apertura delle frontiere. La sua intenzione non era quella di rovesciare, ma di salvare l’URSS e far tornare grande il socialismo nella sua essenza. Ha promosso la sua visione della casa comune europea dall’Atlantico a Vladivostok.

Nonostante gli imponenti cambiamenti che promosse, anche in politica estera, dove firmò una serie di accordi chiave sul controllo degli armamenti con gli Stati Uniti e partecipò alla conclusione della Guerra Fredda (che gli valse il Premio Nobel per la Pace nel 1990), scatenarono tutti tipi di forze centrifughe che non poteva controllare; tra questi un’economia in gravi difficoltà, il malcontento di parte della popolazione per cambiamenti che ancora non vedevano tangibili.

E il desiderio di indipendenza in alcune repubbliche sovietiche. Alcuni hanno definito Gorbaciov “l’uomo che ha cambiato il mondo” per il suo ruolo nella caduta del muro di Berlino nel 1989, simbolo della divisione tra Est e Ovest, che ha significato non solo l’unificazione della Germania, ma anche la fine simbolica la guerra fredda. Centinaia di documenti declassificati alcuni anni fa hanno rivelato che l’ultimo leader dell’URSS non ha mai messo sul tavolo la possibilità di usare la forza per prevenire il collasso.

La demolizione del muro fu una crepa decisiva nella caduta dell’impero sovietico. Seguì, come pezzi di domino, il crollo dei restanti regimi comunisti dell’Europa orientale: Cecoslovacchia, Romania, Bulgaria. E così la fine del controllo di Mosca sull’ex blocco orientale. Gorbaciov, che ha vissuto un colpo di stato dei comunisti intransigenti, sperava di poter tenere insieme il paese; anche dopo che le repubbliche che componevano l’URSS dichiararono la loro indipendenza. Fino alla creazione della Comunità degli Stati Indipendenti, che riunì 11 delle ex repubbliche sovietiche. “Quello che è successo con l’URSS è stato il mio dramma. E un dramma per tutti coloro che vivevano in Unione Sovietica“, ha commentato in un’intervista.