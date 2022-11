“Ha scoperto il tradimento”, l’indiscrezione da corte: chi starebbe per divorziarsi

Arrivano indiscrezioni dalla corte reale inglese: ha scoperto il suo tradimento. Ecco chi sarebbe in procinto di divorziare definitivamente.

Matrimonio in dirittura di arrivo per loro? Pare proprio che il tradimento sia venuto a galla. Questa volta c’è poco a cui rimediare.

Problemi alla corte reale

Continuano gli imprevisti, i colpi di scena e i problemi alla corte inglese. La Royal Family è diventata star del mondo. Ogni giorno si parla di Re Carlo e consorte, oltre che dei figli, dei nipoti e dell’entourage del nuovo sovrano d’Inghilterra che il prossimo 6 maggio verrà incoronato legalmente, definitivamente e ufficialmente Sovrano della nazione britannica.

Ma non è di lui che vogliamo parlare oggi ma di un altro componente della casa reale che tanto sta facendo discutere. Si dice che il suo matrimonio sia ormai giunto al capolinea, che il tradimento sia stato sgamato così, solamente attraverso una telefonata.

Chi è che ha ricevuto il ben servito? Scoppia lo scandalo che fa parlare il mondo. Non c’è dunque un attimo di pace per la casa reale che ogni giorno si ritrova ad affrontare piccoli e grandi problemi che gettano però sempre luce sui componenti della monarchia inglese che ogni giorno offrono gossip spettacolari.

Questa volta però, ciò che vi stiamo per raccontare, potrebbe rappresentare un dolore per i tanti fan della amatissima coppia.

Loro sull’orlo del divorzio

Sarebbero ormai in procinto di divorziare senza intenzione di ritornare indietro, due componenti della Royal Family: Harry e Meghan. Loro, protagonisti indiscussi della casa reale inglese pur vivendo oltreoceano, continuano a destare scalpore.

Che cosa è successo questa volta? In realtà, già da molto tempo si sta parlando dello scricchiolante matrimonio dei due duchi del Sussex, di crisi e problemi che da mesi starebbero mettendo in ginocchio una delle unioni più ben volute dall’America ma non dall’Inghilterra.

Meghan Markle non ha mai ricoperto un ruolo importante a corte anche perché lei stessa ha deciso nel 2020 di staccarsi definitivamente dalla famiglia reale. Questo gesto non ha chiaramente migliorato la sua posizione a palazzo né tantomeno agli occhi di Carlo e famiglia.

Ciò che ci preme adesso però scoprire è perché marito e moglie avrebbero deciso di dirsi addio. A quanto pare, e a raccontarlo è una fonte vicina ai due duchi del Sussex, Meghan avrebbe avuto una tresca sentimentale con Chris Sanchez, la sua guardia del corpo ed Harry avrebbe sgamato tutto.

Come si sarebbe accorto del tradimento, il principe inglese? Rispondendo ad una telefonata. Sembra infatti che la scuola privata frequentata da Archie abbia chiamato il padre del bambino per avvisare che nessuno aveva ritirato il piccolo da scuola.

Harry, cercando la consorte per chiedere spiegazioni, l’avrebbe scoperta insieme alla guardia del corpo e da lì sarebbe scoppiato il putiferio. Chris Sanchez lo abbiamo visto più volte accompagnare la duchessa del Sussex ad eventi pubblici e non.

Lui, che ha lavorato anche per Obama e per Bush, ha fatto parte della squadra dei servizi segreti alla casa Bianca e fino ad oggi è stato il miglior alleato, a questo punto possiamo dire non solo da un punto di vista professionale, della bella ex attrice americana.

Che ci sia davvero del tenero tra di loro? Fonti vicine ai Sussex dicono di sì e raccontano anche che Harry e Meghan sarebbero davvero ai ferri corti. Il principino questa volta avrebbe intenzione di porre la parola fine sul suo contratto matrimoniale e di ritornare in Inghilterra.

Nel caso in cui dovesse esserci effettivamente il divorzio tra Harry e Meghan, la situazione sarebbe abbastanza difficile da gestire. I bambini, per esempio, a chi verrebbero affidati?

Harry gode dell’immunità diplomatica e se il processo dovesse svolgersi in Inghilterra, i bambini, in quanto eredi comunque della corona britannica, potrebbero finire sotto la custodia del Principe. Ma Meghan, siamo sicuri che in questo caso non rinuncerebbe ad attaccare legalmente il consorte. I fan della coppia sperano che marito e moglie possano presto trovare pace.