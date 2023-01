Maltempo in Campania: neve sul Vesuvio e allerta arancione

By

Il maltempo si sta abbattendo sull’Italia, in particolare dalle 12 di oggi c’è l’allerta meteo arancione in Campania.

In queste ore ci sono state delle nevicate in molte zone d’Italia, compreso il Vesuvio.

Allerta in Campania e maltempo diffuso in Italia

Una nuova perturbazione in Campania porterà a un abbassamento delle temperature e ci saranno nevicate anche a bassa quota, precisamente intorno ai 400 metri. Anche in queste ore i primi fiocchi di neve si sono fatti vedere, il Vesuvio infatti appare leggermente imbiancato ma il ciclone Thor non ha ancora terminato.

Ci attende un fine settimana di maltempo invernale con piogge, neve, vento molto forte e mareggiate.

Le immagini che arrivano da ogni parte d’Italia riferiscono di condizioni meteo più o meno simili senza differenza di zone e ci sono state nevicate in diverse località come a Parma e grandinate violente, come quella sul delta del Po.

Ma gli esperti indicano che il maltempo avrà come obiettivo particolare, nelle prossime ore, il centro-sud, in particolare la Campania, unica regione in cui è stata diramata dalla Protezione Civile, l’allerta arancione.

Il motivo è molto semplice, infatti il centro del ciclone polare Thor che si sta abbattendo sulla penisola è posizionato sulle latitudini centro meridionali. Sarà alimentato da correnti fredde che nel weekend abbasseranno ulteriormente le temperature già molto fredde.

Il quadro generale delle prossime ore vede un miglioramento al nord, condizioni di rovesci al centro-sud e neve sull’Appennino ma anche a livello locale su Sicilia, Campania e Calabria.

La situazione in Campania

Come abbiamo detto, i meteorologi hanno indicato che le condizioni peggiori si stanno verificando in Campania, così come conferma l’allerta arancione della Protezione Civile, diramata solo per questo territorio.

Qui c’è stata nelle scorse ore la prima neve della stagione sulla vetta del Vesuvio, che ha fornito uno spettacolo unico ai residenti. Si tratta della prima neve dell’anno sulla vetta del vulcano, tuttavia arrivata in forte ritardo rispetto alle medie stagionali.

Attualmente l’allerta è gialla in queste zone ma dalle 12 di oggi diventerà arancione e resterà tale fino alle 8 di domani.

Le previsioni contenute nel bollettino dell’allerta parlano di una perturbazione regionale che causerà un grave peggioramento abbassando le temperature e portando la neve a basse quote.