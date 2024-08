I soccorritori stanno lavorando per valutare la situazione e ripristinare la viabilità. Fortunatamente, nessun veicolo transitava sulla strada interessata dal crollo.

L’unica strada di collegamento disponibile al momento è quella che attraversa Forni di Sopra fino alla provincia di Belluno.

Maltempo, frana in Cadore: interrotto il collegamento tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Il forte maltempo della scorsa notte ha causato due frane che hanno interrotto alcune delle principali direttrici montane tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Attualmente, le strade regionali Fvg 355 e 465 sono impraticabili a causa dei detriti sulla carreggiata. L’unica arteria disponibile è quella che attraversa Forni di Sopra e raggiunge la provincia di Belluno.

La prima frana si è verificata a Sappada, in corrispondenza del Rio Acquatona, dove i soccorritori stanno lavorando per verificare la situazione. Nel frattempo, un secondo smottamento ha interessato la strada regionale 465 in alta Val Pesarina, rendendo impossibile il traffico da e verso Pradibosco-Pian di Casa, Sauris e Cadore.