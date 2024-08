Crolla un hotel in Germania, una vittima e otto dispersi: salvo un bimbo di 2 anni

Al momento del crollo, nell’edificio si trovavano 14 persone. Le cause del cedimento della struttura sono ancora da accertare.

La polizia ha evacuato altre 31 persone che si trovavano nei pressi dell’albergo.

Dramma nella serata di martedì, 6 agosto, a Kroev, in Germania. Il piano di un albergo è crollato intorno alle 23, uccidendo una persona e ferendone altre otto. Quattordici ospiti si trovavano nell’albergo quando è avvenuto il crollo. Cinque persone sono riuscite a uscire dall’edificio illese, ma altre nove sono rimaste intrappolate. Tra loro c’è anche un bambino di due anni, che è stato estratto vivo.

🚨🇩🇪 PARTIAL HOTEL COLLAPSE IN KRÖV: ONE DEAD, EIGHT TRAPPED

After a hotel partially collapsed in Kröv on the Mosel, one person was found dead and eight others remain trapped, some with serious injuries, as reported by Trier police.

Rescue operations have begun, though initial… pic.twitter.com/LJE2UYWn4M

