Maltempo, cosa ci aspetta per il Natale?

Un Natale che, per fortuna, si prospetta senza pioggia e con un cielo clemente. Ma gli esperti avvertono che sarà soltanto una tregua temporanea. Il maltempo, comunque, continua, in queste ore, ad imperversare sulle nostre regioni.

Allerte meteo di diverso colore ed in diverse regioni d’Italia. Ma ecco come sarà il tempo per i prossimi giorni.

Tempo a Natale: cosa ci aspetta?

Un meteo all’insegna del tempo ballerino, che alternerà momenti d pioggia intensa a momenti di situazioni serene e di cielo poco nuvoloso. Ma la domanda che tutti ci poniamo è: come sarà il tempo a Natale? Ecco cosa ci dicono gli esperti.

La tregua dal maltempo si sta avvicinando e, a partire dal prossimo fine settimana, la pioggia lascerà spazio ad un clima più mite e ad un tempo più asciutto e senza fenomeni atmosferici rilevanti. Ci sarà la fine dei temporali ed un vero e proprio miglioramento delle condizioni meteo.

Ma c’è ancora un flusso umido che si presenta sul Mediterraneo centrale che, ancora per le prossime ore, porterà pioggia sulle nostre regioni e, difatti, alcune di queste oggi sono in allerta di colore giallo, proprio per le piogge intense che ci aspettano.

Gli esperti, però, rassicurano: la settimana pre natalizia sarà all’insegna del tempo mite grazie alla presenza di un anticiclone sub tropicale che stazionerà sul Mediterraneo, portando clima mite e cielo tranquillo sul nostro territorio.

Ma, prima di questa settimana di tempo calmo e tranquillo, è necessario, ancora, passare per giorni di pioggia e tempesta. Come sarà il tempo per le prossime ore? Per la giornata di oggi, al Nord, ci saranno ancora precipitazioni, in particolare sulla regione Veneto e sull’Emilia Romagna.

Tempo instabile anche sul Centro Italia, con particolare attenzione alle regioni che affacciano sul Mar Tirreno, ma il tutto in attenuazione a partire da questa sera. Al Sud, invece, ci saranno piogge sparse in particolare sulla Campania (regione in allerta meteo gialla oggi) e sulla Sardegna e che vedrà un peggioramento in serata, soprattutto in Puglia, Molise, Basilicata e, ancora una volta, sulla Campania.

Sarà una settimana all’insegna del clima asciutto

Per il weekend che sta per aprirsi l’Italia sarà ancora bagnata dalla pioggia da Nord a Sud. Per la giornata di domani, sono previste nuvole e piogge al Nord, che si concentreranno, in particolare, sulla Pianura Padana e sulla Liguria. Al Centro, invece, una nuvolosità sparsa porterà piogge, altrettanto sparse, un po’ su tutte le regioni.

Al Sud, invece, la pioggia sarà protagonista anche per la giornata di domani, anche se solo al mattino, poiché dal pomeriggio, sono previsti cieli poco nuvolosi e con solo locali piogge sul Molise.

La giornata di domenica, invece, darà l’avvio a quella che, gli esperti, hanno definito la settimana di calma per il maltempo in vista del Natale. La nebbia sarà protagonista al Nord, ma lascerà poi spazio ad ampi spezi di cielo sereno.

Al Centro, invece, come al Sud, ampi spazi di cielo sereno ed un clima che si presenterà asciutto. Una situazione che tende, quindi, a migliorare nelle prossime ore e che, si spera, si manterrà tale almeno fino al prossimo 25 dicembre.